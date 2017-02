C's critica que en Canarias se hable más de los pactos que de los problemas ciudadanos

La portavoz regional de Ciudadanos (C's), Melisa Rodríguez, ha dicho este viernes que desde fuera del Parlamento de Canarias da un poco de "vergüenza ajena" que se hable más de si hay ruptura o pactos en relación al Gobierno canario que de los problemas de los ciudadanos.



Tras reunirse con el presidente de la gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, la portavoz de Ciudadanos también criticó que desde el Gobierno canario se intente enfrentar a unas islas con otras en el reparto de fondos.



En la reunión también participaron el portavoz parlamentario del PSOE, Ignacio Lavandera, y el coordinador regional de Ciudadanos, y tras el encuentro Melisa Rodríguez explicó que se habló de las cuestiones que más preocupan y que están relacionadas con Sanidad, Educación y Ley del Suelo.



Melisa Rodríguez reclamó una visión regional y no rupturista y criticó que desde el gobierno regional se intente enfrentar a unas islas con otras con el reparto de fondos, algo que a su juicio ya pasó durante la última campaña electoral, cuando se "especuló" con el dinero del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE).



Luego se habló de que habría un reparto en función de proyectos estratégicos, con lo que las islas empezaron a "discutir", y ahora con el Fondo de Desarrollo de Canarias "lo mismo", añadió la coordinadora regional de Canarias.



Lo que hay que hacer, insistió Melisa Rodríguez, es ver las necesidades de Canarias y en base a ellas repartir los fondos, pero no hacerlo en función de la rivalidad entre islas, sentenció.



La coordinadora de Ciudadanos en Canarias reclamó respeto para los ciudadanos, y que los políticos hablen de lo "realmente importante", es decir, de listas de espera, educación pública de calidad y otras cuestiones, y opinó que la actual legislatura está marcada "más por la parte rosa de la política" que por abordar los problemas de los ciudadanos.



También manifestó Melisa Rodríguez que durante el encuentro reprochó a los socialistas que era "increíble" que cuando el PSOE estaba en el gobierno no hubiera conversaciones entre los consejeros de los dos partidos.



Así, criticó que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), hubiese dicho que había un desvío presupuestario en el departamento de Sanidad, dirigido por el socialista Jesús Morera, y que ella "no se había enterado en nueve meses".