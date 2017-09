Ciudadanos denuncia ante el Comisionado de Transparencia la falta de información de la MetroGuagua

Ciudadanos (Cs) ha denunciado este viernes ante el Comisionado de Transparencia de Canarias que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria oculta información sobre el sistema de transporte conocido como MetroGuagua , y ha asegurado que no descarta recurrir ante la Fiscalía.



La denuncia ha sido presentada por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, quien ha criticado que el tripartito que gobierna la corporación municipal, PSOE, Nueva Canarias y Las Palmas de Gran Canaria Puede, "incumple continuamente" la ley y "veta" el acceso a la información por parte de la oposición.



Beatriz Correas ha manifestado que desde hace casi un año Ciudadanos pide documentación acerca de ese transporte de alta capacidad, y ha comentado que su partido no está en contra de ese sistema de alta capacidad ni cualquier otro transporte alternativo para la capital grancanaria.



Ciudadanos está en contra de cómo se gestiona el proyecto, ha insistido Beatriz Correas, quien ha añadido que su partido ha pedido un estudio comparativo con otros transporte, así como un informe de viabilidad económica y otro ambiental, y que se actualice el plan estratégico de movilidad.



La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha criticado que el proyecto de Metroguagua parte de un plan de movilidad aprobado hace mas de doce años, cuando gobernaba el PSOE en la capital grancanaria, y la idea de este transporte del anterior grupo de gobierno, el PP.



Beatriz Correas ha asegurado que los vecinos están preocupados por saber cómo les afectará este sistema de transporte y no ha descartado recurrir a la Fiscalía si continúa la falta de información.



El portavoz regional de Ciudadanos en Canarias, Mariano Cejas, ha declarado que su partido quiere administraciones con "paredes de cristal" y ha reclamado información para que los vecinos conozcan la realidad y para tomar decisiones.



Mariano Cejas ha comentado que en este caso sucede lo mismo que con casos como las cianobacterias y las listas de espera sanitarias, que desde las administraciones no se facilita información.