Ciudadanos lamenta que Las Palmas de Gran Canaria rechace una mesa de contratación formada por solo por técnicos

Ciudadanos (Cs) ha lamentado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se haya negado a modificar la composición de la mesa de contratación, al rechazar el pleno la moción que presentó para que dicho órgano estuviera compuesto únicamente por personal técnico.



En un comunicado, la portavoz municipal de Cs en el Ayuntamiento, Beatriz Correas, ha señalado que "los concejales del equipo de gobierno no hacen más que repetir que lo primero es lo que digan los técnicos", y, por ello, "llama la atención que el ayuntamiento tenga una mesa compuesta en su amplia mayoría por políticos, tanto de gobierno como de oposición".



Correas ha manifestado que "a pesar de que los miembros de la mesa se guían por los informes de los técnicos, son los concejales los que toman la última decisión", cuando lo ideal sería que "fueran otros técnicos los que pudieran refutar las decisiones de los expertos" y, más aún, cuando "la ley permite que este órgano esté compuesto únicamente por personal técnico".



En este sentido, ha asegurado que "Ciudadanos ha hablado con muchos técnicos del consistorio que están a favor de una mesa de contratación de carácter exclusivamente técnico", por lo que "no se entiende que el tripartito afirme que esta iniciativa perjudica a dichos expertos".



En alguna ocasión, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se ha dado el caso de que no se han tenido en cuenta los informes de los técnicos y se ha adjudicado una obra o servicio a una empresa que no estaba en las primeras posiciones del informe, ha expresado la edil.



Por todo ello, y porque "con el dinero de todos los ciudadanos hay que ser muy exquisito", Correas ha explicado que "lo que se pretendía con esta moción era dar un paso más para seguir apostando por una gestión transparente en la corporación", por lo que "es lamentable que un gobierno que presume de transparencia no la aprobase".



Asimismo, Correas se ha mostrado crítica con que "el PP tampoco votase a favor de la moción", hecho que ha tildado de "sorprendente, y más si se tiene en cuenta que en el Ayuntamiento de Almería gobierna este partido y no hay ni un solo concejal en su mesa de contratación".