Ciudadanos reprocha al Cabildo de Gran Canaria que la bandera de España no ondee en la Fuente Luminosa

Ciudadanos (Cs) ha criticado este jueves la decisión del Cabildo de Gran Canaria de no ondear la bandera de España en el mástil de la Fuente Luminosa con motivo del día de la Fiesta Nacional.



En un comunicado, el portavoz insular de Cs en Gran Canaria, Saúl Ramírez, ha lamentado que su presidente, Antonio Morales (NC), "prefiera ondear la bandera de las siete estrellas verdes, acogida como emblema de los nacionalistas, en lugar de la que nos representa a todos".



Ramírez ha afirmado que "en un momento como este, en el que está en juego la unidad de España, Gran Canaria no se puede permitir el lujo de esconder la bandera nacional", y ha añadido que "los representantes públicos tienen que estar a la altura de las circunstancias" y no actuar con "complejos".



El portavoz de Cs ha rechazado el hecho de que "el señor Morales ponga banderas de todas las ideologías y causas y se olvide de que hay una gran mayoría de canarios que se sienten también españoles y europeos", a la cual "ha ignorado al decidir junto a su equipo de gobierno, PSOE y dos consejeros no adscritos, dejar de ondear la bandera de España en la capital".



Ramírez ha pedido al presidente del Cabildo que "abandone el nacionalismo más rancio, al menos mientras represente a la institución", porque "gobierna para todos los grancanarios y no sólo para aquellos que se identifican con su ideología".



Ha recordado que "los nacionalismos y los populismos se han convertido en los males de España y Europa", y ha puesto como ejemplo "el golpe de Estado perpetrado en Catalunya por su presidente, Carles Puigdemont y sus socios de gobierno".



Por ello, ha apuntado que "no tiene sentido que se esconda la bandera que nos representa a todos", porque "a lo único que lleva es a enfrentamientos sociales, y ahora lo que toca es estar más unidos que nunca", concluye Ramírez.