Ciudadanos sostiene que la triple paridad "no soluciona los problemas" de las islas no capitalinas

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Mariano Cejas, ha advertido este martes de que la triple paridad rige el sistema electoral del archipiélago desde hace 30 años y los problemas de las islas no capitalinas "no se solucionan con ella".



Mariano Cejas dijo en declaraciones a los periodistas que invitaría a todos los que defienden la triple paridad a que vayan en invierno, no en la época estival, a una isla no capitalina e instalen allí un negocio.



"Las políticas que necesitan estas islas son las de aplicar en ellas fondos específicos para activar su economía, no más o menos diputados", añadió Cejas.



Respecto al manifiesto firmado por los presidentes de cinco cabildos en defensa de la triple paridad, el coordinador autonómico de Cs dijo que no es una expresión del pleno de las corporaciones insulares, sino una iniciativa de dos partidos, CC y ASG, y de los titulares de estas formaciones en sus respectivas instituciones.



Reiteró Mariano Cejas la demanda de Cs de que la reforma del sistema electoral canario se abra a la sociedad y que las fuerzas extraparlamentarias participen en la fase de conclusiones de la comisión que estudia este asunto, y que a su juicio también debe actuar "de la forma más rápida posible".