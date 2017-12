Clavijo acusa a Podemos de "populismo, demagogia y teatro" por llevar al Parlamento las colas de urgencias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció este miércoles que no está satisfecho con la gestión sanitaria porque "nunca" lo estará, pero pidió esperar a que en enero se conozcan los últimos datos sobre listas de espera para ver que han mejorado.



"No vamos a poder cambiar la sanidad en doce meses", nadie tiene "una varita mágica", pero sí habrá mejoras por los efectos de los nuevos recursos recibidos del Estado y por los avances en la gestión, contestó Clavijo en el pleno del Parlamento al portavoz del PP, Asier Antona, quien le reprochó que Canarias es la comunidad autónomas con las listas de espera más largas y más lentas.



Clavijo también respondió a una pregunta de la portavoz de Podemos, Noemí Santana, sobre el deficiente estado de la sanidad en Canarias y la presencia de pacientes en los pasillos de las urgencias.



La acusó de "populismo, demagogia y teatro", a la vez que reprochó a su partido que no votara en el Congreso a favor de los presupuestos del Estado que mejoran la financiación para la Comunidad Autónoma.



Asier Antona consideró normal que Clavijo no esté satisfecho cuando las listas de espera quirúrgicas alcanzan los 174 días frente a una media española de 104 días, o cuando hay 190.000 canarios, el 10% de la población, esperando por una intervención, por una prueba diagnóstica o por una visita al especialista.



"Teníamos esperanza en el fichaje de José Manuel Baltar" como consejero de Sanidad, pero, pese a que se han incrementado los recursos en 276 millones de euros, el Gobierno canario sigue sin planes de infraestructuras, recursos humanos, urgencias ni plan de salud, denunció Antona.



Noemí Santana, de Podemos, recordó al presidente el colapso de las últimas semanas en las urgencias del Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria, con pacientes en los pasillos.



También denunció la falta de profesionales, "camas bloqueadas" en plantas hospitalarias y que hay "ambulancias que nunca llegan".



Santana mostró al presidente una foto difundida en las redes sociales de un baño de un hospital en pésimo estado para ilustrar las carencias en las infraestructuras.



La representante de Podemos afirmó que los problemas sanitarios los ha generado Coalición Canaria en sus 25 años en el Gobierno y en su opinión la única actuación del consejero Baltar ha sido "invitar a pactos" a los grupos políticos, lo cual es "una tomadura de pelo".



Clavijo, pese a reconocer que no está satisfecho con la gestión, aseguró que se ha avanzado, y señaló que los datos sobre las listas de espera "están desfasados" porque son de junio de 2017, mientras que los de diciembre serán mejores y se conocerán en enero.



En esos próximos datos se reflejará la mejora en la financiación sanitaria, que se produjo a finales de julio, dijo Clavijo, pero advirtió de que no se va a poder cambiar mucho aunque Baltar sea un gran consejero porque "nadie tiene una varita mágica para resolver un problema en doce meses".



El presidente indicó que desde que Baltar es consejero la lista de espera quirúrgica se ha reducido en un 5%, también ha bajado la media de espera, se han incorporado especialistas y nuevos profesionales, ha habido inversiones en hospitales y centros de salud, hay tres nuevos equipos de resonancia magnética y se trabaja en la estabilización de la plantilla y en convocar nuevas plazas.



A Noemí Santana, tras acusarla de "populismo, demagogia y teatro" y poner en duda la autenticidad de la "fotito" de los baños del hospital deteriorados, le dijo que la sanidad se mejora dejando trabajar a los profesionales, poniendo recursos y presupuestos y "peleando y pidiendo en Madrid" financiación.