Clavijo ve "complicado" hablar del caso Grúas hasta que no termine la instrucción

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que hasta que no termine la instrucción por el caso grúas en La Laguna, en la etapa en la que fue alcalde de este municipio, será complicado evaluar este asunto, y se ha mostrado respetuoso con las decisiones judiciales.

Fernando Clavijo respondió de esta manera en declaraciones a los periodistas tras ser preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de devolver al juzgado de instrucción número 2 de La Laguna la investigación de este caso.

Clavijo señaló que no opina nunca sobre las actuaciones judiciales porque cree en la separación de poderes y en todo caso, añadió, les muestra un respeto absoluto.

Tras ser cuestionado sobre el hecho de que la decisión del TSJC implica que no será interrogado por este asunto, Clavijo dijo que es una buena noticia pero, prosiguió, "hasta que esto no termine es complicado" emitir una opinión porque "en calidad de presidente del Gobierno no quiero influir, ni mucho menos, sino ser respetuoso como he sido siempre con las decisiones judiciales".