Clavijo no descarta ampliar el presupuesto en 120 millones a largo de 2017

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no descarta que a lo largo de este año se den las condiciones económicas propicias para aprobar una ley de crédito extraordinario que amplíe los recursos del presupuesto de la comunidad autónoma para 2017 en 100 o 120 millones de euros.



El Parlamento canario aprobó hace dos semana un presupuesto autonómico dotado con 7.300 millones de euros, que comenzó a diseñarse cuando aún no estaban fijados por el Consejo de Ministros los objetivos de déficit y el techo de gasto y que salió adelante sin conocer aún cómo serán las cuentas del Estado para 2017.



Clavijo ha subrayado este miércoles que la marcha de la economía en toda España está provocando que los niveles de recaudación sean superiores a los que se esperaban, lo que a su vez está ayudando a que se eleven las entregas a cuenta que reciben las autonomías.



Por eso, no descarta que, si ese escenario económico se mantiene, exista el marco propicio para aprobar una ley de crédito extraordinario en Canarias, como de hecho ya se hizo en 2016.



Sin embargo, ha recalcado que para ello es fundamental que se aprueben los presupuestos generales del Estado para 2017, una tarea a la que CC piensa contribuir con su voto en el Congreso.



Fernando Clavijo no solo ha adelantado cuál será la postura de su partido en ese debate, sino que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los diputados elegidos por Canarias, con independencia del partido al que pertenezcan, a que contribuyan a que el Estado pueda tener aprobadas sus cuentas lo antes posible.