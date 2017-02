Clavijo insinúa que Patricia Hernández se "esconde" tras Lavandera y no da la cara

El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, ha acusado, sin nombrarla, a la líder del PSOE canario, Patricia Hernández, de "esconderse" tras el portavoz del grupo parlamentario, Ignacio Álvaro Lavandera, y de abandonar por dos veces el puesto en el que representaba a todos los ciudadanos cuando se ausentó del Consejo de Gobierno en las decisiones sobre el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

En la primera sesión plenaria de control al "Gobierno del 18%" (como lo denomina el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, en relación a su situación de minoría), los resquemores entre los socialistas y el presidente fueron evidentes desde el primer momento, pues Lavandera insistió en que Clavijo "no es creíble" al no cumplir promesas como la anunciada hace un año para dejar exentas de los trámites aduaneros a las ventas on-line menores a 150 euros.

De ahí, Lavandera pasó a enumerar otros incumplimientos, como los relativos a la sanidad y al alquiler vacacional, concluyendo que "su falta de credibilidad debe ser la base para que no se someta a una cuestión de confianza, porque nadie cree en usted".

El portavoz del Grupo Socialista, Iñaki Lavandera durante el pleno del Parlamento de Canarias. EFE/Ramón de la Rocha

"Que usted no sea creíble debe resultarle indiferente, pero es preocupante para el futuro de Canarias y de los canarios", concluyó.

"Si me equivoco, doy la cara"

Para el socialista, “una cosa es prometer y no poder cumplir y otra distinta es dar algo por hecho y que no sea verdad", pues eso "es mentir”.

"Los canarios se merecen algo mejor que un presidente que no es creíble”, remachó Lavandera.

Fue en ese momento cuando Clavijo dijo que "cuando me equivoco, doy la cara y no me escondo detrás de portavoces y no me ausento del puesto de trabajo donde represento a los ciudadanos que me pagan el sueldo", en clara referencia a Hernández, que tampoco intervino en el debate extraordinario sobre la crisis del Ejecutivo del Pacto CC-PSOE celebrado en enero y que, por dos veces, junto al resto de consejeros socialistas, abandonó el Consejo de Gobierno para no apoyar el Fdcan, lo que motivó su cese el pasado 23 de diciembre.

Pero Clavijo también recibió duras críticas por parte de NC, Podemos y del Grupo Popular, lo que evidenció nuevamente la minoría parlamentaria en la que está instalada el Ejecutivo, y que protagonizará este nuevo período de sesiones que ha comenzado este martes.

Solo el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, hizo una pregunta amable al jefe del Ejecutivo para que éste se comprometiera a apoyar que en las futuras declaraciones sobre la renta, exista una casilla especial para destinar el dinero a la lucha contra el cáncer.

En concreto, el portavoz de los nacionalistas de izquierda dijo que "el presidente no se entera de lo que pasa en esta tierra" al negar el jefe del Ejecutivo que el sistema público sanitario atraviese una "grave crisis", aunque sí asumió que "tiene dificultades".

"Ha colocado la Sanidad a la cola porque destinó 160 millones del Fdcan a rotondas y farolas en vez de a la sanidad pública, a la que ha usado para hacer politiqueo y luchas en vez de atajar la crisis que padecen tanto los usuarios como los profesionales", dijo Rodríguez.

El presidente replicó al portavoz de NC que "es usted el que hace politiqueo con esta pregunta", he insistió en que "hemos incrementado 400 millones el Presupuesto de Sanidad desde que soy presidente" en verano de 2015, recordando que para 2017 y 2018 se destinarán casi 3.000 millones de euros en los Presupuestos.

El diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez, durante el pleno del Parlamento. Efe/ Ramón de la Rocha

"El problema de la Sanidad no es de recursos, sino de gestión y hacer las cosas de forma diferente para conseguir dotarnos de un servicio público que sea sostenible", replicó el presidente.

Dar la espalda

Pero Clavijo también tuvo que fajarse dialécticamente con la conservadora Australia Navarro, que le conminó a "hacer de una vez sus deberes" en materia de desempleo, sobre todo el relativo a menores de 25 años.

"Usted está dando la espalda a los jóvenes menores de 25 años, negándoles oportunidades, y las cosas no pueden seguir así, con estas cifras de 37.000 jóvenes menores de 25 años, más del 50%, en paro. Haga un Plan de Choque contra el paro juvenil y adopte medidas a medio y largo plazo", aseguró la portavoz del PP.

"En el paro juvenil algo tendrá que ver el PP, que parece que no ha existido durante los últimos cinco años y fue quien dejó el Plan Integral de Empleo (PIEC) a cero euros", contestó Clavijo.

Por último, Noemí Santana (Podemos), acusó al jefe del Ejecutivo regional de "dar de nuevo la espalda a los ciudadanos" al contratar a empresas que están en los tribunales por no pagar el sueldo a sus trabajadores.

"El Gobierno hace dejación de aplicar cláusulas sociales en los contratos públicos, usted insiste en que no puede obligar a las empresas que han sido contratadas por el Gobierno a cumplir, y la UE le contradice con una Directiva que asegura que se puede obligar a las empresas a cumplir cláusulas sociales", recordó Santana.

Y es que Santana recordó que "trajimos a esta Cámara una serie de cláusulas sociales para contratos públicos que rechazaron y pusieron unas descafeinadas que ni siquiera obligan a cumplir".

"Desde 2015, siendo Patricia Hernández vicepresidente y consejera de Empleo y Políticas Sociales, se han establecido cláusulas sociales que priman con un 15% en el baremo a las empresas que las cumplan"; se defendió el presidente.

En contra de las tesis de Santana, el jefe del Ejecutivo afirmó que "si una empresa no cumple con las retribuciones pactadas no tenemos herramientas jurídicas para poder obligarlas, si las empresas incumplen las condiciones del pliego de contratación, entonces si podríamos intervenir al respecto".