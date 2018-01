Clavijo abre la mano a regular el alquiler vacacional de la mano de cabildos y ayuntamientos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha reconocido este jueves que el alquiler vacacional "ha llegado para quedarse y va a ser una parte muy importante del mercado turístico", razón por la cual su Gobierno trabaja en un nuevo decreto que regule esa actividad, de la mano de los cabildos.



Clavijo ha hecho estas declaraciones en Lanzarote, al final de una jornada en la que se ha conocido que el Tribunal Supremo acepta revisar la sentencia que anuló dos de preceptos más controvertidos del decreto de 2015 que regula el alquiler vacacional en las islas: el que prohíbe esa actividad en zonas catalogadas como turísticas y el que no permite alquilar la vivienda por habitaciones.



El presidente ha recordado que el Ejecutivo de la comunidad autónoma ya trabaja para "modificar y adaptar" ese decreto, que por el momento sigue vigente en todos sus términos, ya que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló parte de sus artículos todavía no es firme.



Fernando Clavijo ha enfatizado que la reforma de ese decreto es un proceso que el Gobierno canario quiere acometer "de la mano de los cabildos y los ayuntamientos".



"Queremos modificarlo y regularlo", ha remarcado, con el objetivo de "que no haya economía sumergida, para que se paguen los impuestos, para que no haya competencia desleal".



El presidente ha defendido además que la decisión que hoy ha tomado el Supremo, al aceptar a trámite el recurso del Gobierno contra el fallo del TSJC, no solo les "da más tiempo" para reformar el decreto, sino que también sitúa a la Administración autonómica "en una mejor posición de cara a la modificación".



"Este es un fenómeno ante el que no podemos mirar para otro lado. Está y ha venido para quedarse y va ser una parte importante del mercado turístico, por eso queremos trabajarlo porque cada cabildo, es decir, cada isla, tiene su planificación turística", ha añadido



Clavijo ha adelantado que, en los próximos días, cuando ya tenga en su poder "algunos documentos y borradores mucho más pormenorizado, podrá hacer una valoración mucho más profunda".