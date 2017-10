Empresarios y sindicatos dan su apoyo a los presupuestos de Clavijo para 2018

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha conseguido este lunes el respaldo inicial de los empresarios y los sindicatos más representativos a las líneas generales del presupuesto autonómico de 2018, que serán "expansivos" y alcanzarán los 7.100 millones de euros, un 2,6% más que los de este ejercicio.



Estas cifras son provisionales, según aclaró la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ya que la inestabilidad política en España podría llevar al Gobierno central a revisar a la baja las previsiones de crecimiento.



Las cifras del presupuesto autonómico para 2018, cuyas previsiones macroeconómicas prevén una reducción de la tasa de desempleo en un 2%, fueron adelantadas a las patronales CEOE Tenerife y CCE y a los sindicatos CCOO y UGT en una reunión del consejo asesor del presidente, que estuvo acompañado por varios de sus consejeros.



En el encuentro no se entró en detalles, pero quedó claro que Canarias contará con presupuesto desde el 1 de enero a pesar de que el Estado ha decidido prorrogar sus cuentas ante la falta de apoyos del Gobierno para aprobarlo.



Clavijo declaró tras la reunión que los empresarios y los sindicatos, así como las fuerzas políticas con las que ya se ha reunido (PP, PSOE y ASG) están de acuerdo en las líneas básicas del presupuesto, que son fortalecer los servicios públicos, impulsar la economía productiva y proceder a una rebaja fiscal para las rentas medias y bajas.



"Es un presupuesto expansivo, no todo lo que a lo mejor nos gustaría por la inestabilidad política y la ausencia de presupuesto del Estado, así que somos más prudentes", dijo Clavijo.



"Vamos a negociar con todos, pero el núcleo básico es compartido por la generalidad de las fuerzas políticas", dijo el presidente, quien señaló que los presupuestos son ahora más necesarios para hacer frente a la posible inestabilidad en el país.



El presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, coincidió en que es importante contar con un marco fiscal y financiero para 2018 y adelantó que el presupuesto autonómico alcanzará los 7.100 millones de euros, un 2,6% más, y la inversión productiva se incrementará al menos en 100 millones de euros, según los datos que les ha facilitado el ejecutivo.



Las partidas que más aumentan son sanidad, educación y políticas sociales y hay "una pequeña rebaja fiscal" que es positiva porque "es dinero que va al consumo y eso mueve la economía", indicó Francisco.



Inocencio González, secretario general de CCOO de Canarias, destacó la coincidencia en las líneas generales de los presupuestos y confió en que sean "un punto de inflexión" hacia unos presupuestos más sociales en el futuro de los que ha habido hasta ahora.



"Es fundamental que se invierta en las personas y en las familias con menos ingresos y en las que haya desempleados de larga duración", afirmó.



El secretario general de UGT de Canarias, Gustavo Santana, mostró su acuerdo en que haya presupuestos expansivos y que se centren en potenciar las políticas públicas esenciales y en estimular la economía productiva para crear empleo, así como en una rebaja fiscal que, aunque los agentes sociales no conocen los detalles, "parece que incluye deducciones a familias y personas".



Santana demandó que se tengan en cuenta en los presupuestos de 2018 los acuerdos de concertación social que se vayan cerrando entre empresarios y sindicatos y señaló que es importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas para diversificar la actividad económica y crear empleo.