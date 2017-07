Clavijo cree que "no tendría sentido" que el PSOE volviera al Gobierno canario

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este jueves que "no tendría sentido" formar un nuevo gobierno con el PSOE después de que abandonasen "por tercera vez" el consejo de Gobierno y se encuentren ahora en unas elecciones internas.



Clavijo ha hecho estas declaraciones durante el coloquio posterior a la conferencia que organiza el diario La Razón en su sede.



Preguntado por una posible alianza con el PSOE canario, después de la ruptura de gobierno entre ambas formaciones el pasado mes de diciembre, Clavijo no contempla hoy por hoy a los socialistas insulares como un interlocutor por carecer de líder.



Tampoco ve posible a corto plazo un acuerdo con Nueva Canarias, que se ha "anclado" en los mismos líderes, según el presidente.



Clavijo ha comentado que Coalición Canaria estaría "más cerca" de NC si comenzara un proceso de renovación en sus filas, como ya hizo su grupo, según el mandatario, que se considera un "producto" de aquella renovación.



El presidente autonómico ha lamentado que NC se aliara con el PSOE en las últimas elecciones pese que su formación "no ha dejado de intentarlo".



"Intentamos una candidatura conjunta en Santa Cruz de Tenerife y otra con Pedro Quevedo, pero ellos decidieron ir con el PSOE", ha explicado el presidente, que ha descartado un acuerdo "a corto plazo" dadas las "posturas" y el "radicalismo" de NC.



Además, ha asegurado que el nacionalismo de CC tiene "responsabilidad", "sentido de Estado" y es "constitucional" y "serio", por lo que no dejará de hacer "lo que tiene hacer" ni de cumplir los acuerdos de la agenda canaria.



Una de las consecuencias de dicha agenda fue su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.



En referencia a la relación de CC con el Partido Popular, Clavijo ha destacado que "hay afinidad y sintonía, incluso una visión muy cercana de cómo abordar los problemas de Canarias".