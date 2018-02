Coalición Canaria propone que se cree un banco de ADN para poder realizar identificaciones de represaliados

Coalición Canaria-PNC ha pedido que se cree un banco de ADN que recoja muestras de los descendientes de represaliados durante la Guerra Civil y el régimen franquista para que puedan realizarse las identificaciones, además de continuar con las exhumaciones y la búsqueda de fosas.



Esta es una de las propuestas que defenderá la diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño en el próximo pleno del Parlamento, en el que se debatirá la creación de una Ley de Memoria Histórica autonómica "para recuperar a los olvidados y desaparecidos y hacer justicia".



Este reconocimiento debe estar lejos de cuestiones partidistas y la diputada no entiende "como este asunto desde algunos partidos se patrimonializa cuando los descendientes de las víctimas, yo una de ellas, formamos partes de todas las siglas del arco parlamentario".



González Taño considera que "estamos en la obligación de ocuparnos de nuestra gente y dar respuesta, a través de una Ley, a la demanda social de reconocimiento, localización y entierro de todas y cada una de las víctimas".



Aunque la Ley estatal de 2007 fue un paso positivo, no estableció ficha financiera ni generó un plan de trabajo, "por lo que no fue difícil para el gobierno siguiente, del Partido Popular, meterlo en una gaveta".