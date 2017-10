Coalición Canaria apoyaría una reforma de la Constitución para solucionar la situación en Catalunya

Coalición Canaria ha pedido un "esfuerzo de diálogo" a todas las partes implicadas y a todos los partidos para buscar una solución consensuada al problema de Cataluña que permita poner fin a "la fractura social" creada tras el referéndum celebrado este domingo en esa comunidad.



"Lo que pasó ayer está mal por ambas partes", tanto la celebración del referéndum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, como la actuación policial contra los ciudadanos, ha manifestado la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño.



En su opinión, son necesarias "la cordura y la sensatez, pues nos jugamos mucho", ha indicado González Taño al término de una reunión del Comité Permanente de CC del partido celebrado este lunes.



Considera que "el problema es complejo y la solución probablemente lo sea", pero exige necesariamente el respeto al estado de derecho y el cumplimiento de las normas, así como una salida a la situación de Cataluña.



"La ruptura del estado de derecho nunca es una solución", por lo que se impone "reconducir los posicionamientos" y que todos los partidos políticos contribuyan al diálogo, algo que CC hará, ha insistido González Taño.



Según ha indicado, Coalición Canaria esperará a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente "su hoja de ruta" en el Congreso de los Diputados y mantendrá "una actitud coherente", como siempre ha hecho.



Respecto a la posibilidad de que la salida al conflicto catalán exija una reforma de la Constitución, los nacionalistas canarios la apoyarán y exigirán que se tengan en cuenta sus peticiones, pues "cada comunidad autónoma tiene su singularidad".



González considera que "no hay problema político que no pueda solucionarse a través del diálogo", por lo que ha insistido en él como elemento imprescindible.



A su juicio, unas nuevas elecciones tanto en España como en Cataluña no garantizan un cambio en los interlocutores políticos, por lo que los actuales deben hacer un esfuerzo para lograr una solución de consenso.



La portavoz nacionalista ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el conflicto catalán pueda suponer una involución en los derechos conseguidos tanto en la sociedad española como en Canarias a lo largo del tiempo.



Durante la reunión de Comité Permanente de CC celebrada hoy se ha abordado también la posibilidad de que no puedan aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, por lo que la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, ha informado de que el Gobierno de Canarias ya trabaja con esa posibilidad.



Coalición Canaria ya había hecho un llamamiento al diálogo a través del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien este lunes ha considerado que la jornada del 1 de octubre en Cataluña ofrece "una oportunidad de partir desde cero" y de buscar una solución consensuada a través del diálogo y del entendimiento.



"Hay que hacer un ejercicio de autocrítica todos. Esto no ayuda a nadie. No es un mundo de blancos y negros, es un mundo en el que el diálogo y el entendimiento tienen que imperar", sin ver los errores del pasado, según el presidente canario.



En opinión de Clavijo, "esta sociedad no está más fragmentada que en el año 1978, cuando España fue capaz de ponerse de acuerdo para aprobar la Constitución actual".



"La solución tiene que ser, si hay que revisarla, hacerlo desde el diálogo y el entendimiento pero empezando con una clara voluntad de diálogo", ha manifestado el presidente canario, quien ha expresado su preocupación, pues se ha producido "una fractura social importante, en una situación sin precedentes en la historia de nuestra democracia".