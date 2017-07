Coalición Canaria y el PP no se pusieron de acuerdo en nada

No hubo acuerdo porque Coalición Canaria no tenía ninguna intención de que lo hubiera. Las negociaciones entre los nacionalistas y el Partido Popular para un acuerdo de gobierno no prosperaron porque CC no se tomó en serio ninguna de las propuestas planteadas por sus interlocutores. Así lo refrendó este lunes la secretaria general del PP de Canarias, Australia Navarro, al término del Comité Ejecutivo Regional. Los populares se mantendrán en la oposición.

Navarro ha remarcado que “no solo han sido cuestiones fiscales las que no han permitido en acuerdo”, es que en Coalición Canaria ha padecido cuestiones internas en las que tampoco se ponían de acuerdo de cara a un posible pacto. Según la portavoz del PP, ninguna de las cuestiones sociales propuestas por el PP se tomaron en serio ni “con la actitud adecuada”. La decisión de la ruptura, enfatizó, no se tomó en el PP desde Madrid sino desde Canarias.

Navarro remarcó la cerrazón de CC a una rebaja de impuestos, en concreto del IGIC, "pues estamos en una época de recuperación económica, pasamos de dos puntos a un punto y nos dijeron que no. Luego les pedimos que lo bajaran medio punto, también se negaron”. Además, Navarro señaló que solicitaron modificar el tramo autonómico del IRPF y que los nacionalistas tampoco se mostraron proclives.

Los conservadores señalan que la actitud de Coalición Canaria no era la adecuada “ni en la forma, ni en el fondo”. De ahí que la secretaria general expresara que no se trataba de un pacto sino que los negociadores se encontraron “ante un contrato de adhesión”; “se han equivocado en la forma de negociar, desde una postura de superioridad por estar en el gobierno, no se dieron las condiciones y hemos sido flexibles”, añadió Navarro.

El PP ha decidido mantenerse en la oposición antes que llegar a un acuerdo fallido como le ocurrió al Partido Socialista, dijo su secretaria general.

Sobre la posibilidad de someter al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a una cuestión de confianza en el Parlamento para medir sus apoyos parlamentarios, Navarro expresó que en su formación no es "un partido de bloqueo", sino "un partido serio gracias a cuya intervención se han sacado adelante cuestiones como los fondos del FDCAN o la Ley del Suelo”, advirtiendo que continuará tomando decisiones desde la oposición parlamentaria.

Sobre la postura del PP respecto a la situación de la Radiotelevisión Canaria, Australia Navarro ha explicado que "todos los grupos de la oposición tenemos un compromiso. Es verdad que tenemos vacaciones parlamentarias, si a la vuelta el presidente no ha cesado a Santiago Negrín, nosotros mostraremos nuestro apoyo para cesarlo”.