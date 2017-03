Coalición Canaria anuncia que ya hay candidatos para la secretaría general, pero no da nombres

Dos candidatos, de los que no han trascendido más datos, aspirarán a hacerse con la Secretaría General de Coalición Canaria (CC) en el VI Congreso Nacional que se celebrará los días 25 y 26 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, si bien sus nombres se conocerán la semana que viene.

Así lo ha anunciado el todavía secretario general del partido, José Miguel Barragán, tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de CC, en la que se han fijado los criterios respecto a las más de 600 enmiendas que se han presentado a las seis ponencias que se debatirán en el VI Congreso, donde se van a elegir los nuevos cargos orgánicos del partido.

En declaraciones a los medios, José Miguel Barragán ha dicho que aunque ahora existe más de un aspirante, lo "más probable" es que finalmente haya una sola candidatura que logre un "amplio consenso" dentro de la organización, y ha avanzado que ésta se conocerá entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, así como su equipo.

Ha asegurado también que no pretende presentar su candidatura, pero tampoco lo descarta. "Yo no descarto nada. Los compañeros están valorando esa persona y entre el lunes y martes lo conoceremos", insistió Barragán, quien, en cualquier caso, ha querido dejar claro que él no quiere presentarse.

En su opinión, lo mejor para el partido es que haya una persona diferente que pueda concitar los acuerdos necesarios y liderar el proyecto de CC a partir de ahora. En este sentido, no ocultó que su candidato ideal era el herreño Narvay Quintero, pues tenía "todas las cartas" para haber sido secretario general, pero respeta que por el momento haya declinado dar ese paso.

Sobre la lista del futuro candidato, José Miguel Barragán dijo que hace falta un equipo que trabaje en la organización, personas que desarrollen un trabajo "potente" y que evite que esto sea "la labor de una sola persona". "Los liderazgos son importantes, pero el trabajo en equipo también", remarcó.

Marcar líneas

La Ejecutiva Nacional de CC también ha servido para preparar el Congreso que se celebrará dentro de dos semanas, cuyo objetivo es marcar las líneas de hacia dónde tiene que ir el partido para permitir conectar con la sociedad después de que haya perdido votantes. "Tenemos que hacer autocrítica, reconocer esa debilidad y poner manos a la obra, no lamentarnos, no lamernos las heridas, sino trabajar para recuperar el protagonismo de CC", afirmó Barragán.

Sobre la nueva organización, el secretario general reconoció que el partido necesita una estructura "más fuerte" en el ámbito nacional y "mejor articulada" en el insular y local, para que así salga una CC "renovada" y que afronta "con autocrítica" sus errores, pero que quiere seguir trabajando en pro de la ciudadanía.

Preguntado por el hipotético pacto de gobierno con el PP tras la celebración del VI Congreso, indicó que CC habla habitualmente con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de todos los temas que afectan a Canarias, y aseguró que no están esperando una llamada, como sí han hecho otros.