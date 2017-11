Coalición Canaria reconoce que el sistema electoral del archipiélago "necesita algunos ajustes"

Coalición Canaria (CC) considera que la reforma del sistema electoral del archipiélago "es un tema muy complejo del que hay que seguir hablando" antes de emprender ninguna actuación, porque "es muy difícil llegar a una fórmula que aúne el consenso de todos los partidos políticos".



Prueba de ello es que, si bien "todos los partidos han empezado a poner fórmulas sobre la mesa, ni siquiera los partidos políticos han puesto una única fórmula", ha afirmado la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño.



La dirigente nacionalista ha subrayado que "ningún sistema puede dar pasos atrás en el trabajo que se ha venido haciendo a favor del desarrollo equilibrado de todas las islas y, por tanto, ningún sistema puede basarse en principios que no tengan que ver con el equilibrio y la solidaridad entre islas".



Pese a ello, González Taño ha sostenido que en su partido están "abiertos" a debatir sobre el cambio de la normativa electoral de las islas.



"Y es más, somos la primera fuerza política que propuso un cambio, proponiendo una rebaja de las barreras electorales", ha apostillado.



En todo caso, ha insistido en que cualquier reforma que pretenda contar con el respaldo de CC deberá hacerse "siempre manteniendo los dos principios fundamentales, que son el equilibrio y la solidaridad entre islas".



"Eso, para nosotros, es innegociable", ha sentenciado.



Y ha argumentado que, si bien los nacionalistas han "reconocido que el sistema necesita algunos ajustes, esos ajustes tienen que ser sistemas que mejoren la convivencia y la calidad de vida de los canarios, no sistemas que reabran o agudicen conflictos entre los canarios".



Además, Guadalupe González Taño ha destacado que su organización entiende que "el sistema electoral que se aplique en Canarias deberían decidirlo los canarios en Canarias y que, por tanto, eso debería traerse al Parlamento autonómico, y no decidirse, bajo ningún concepto, en el Congreso", como han barajado otros partidos.



La secretaria de Organización de CC ha hecho estas declaraciones a periodistas al término de una reunión que ha celebrado el Comité Permanente Nacional de su partido en Las Palmas de Gran Canaria para analizar la situación política de las islas.



Reunión en la que ha recalcado que se ha hablado de las enmiendas al nuevo Estatuto de Autonomía que en estos momentos está en trámite en el Congreso de los Diputados, varias de las cuales rechaza su formación.



Porque "es fundamental que se avance en relación al Estatuto y, por tanto, vamos a ser muy críticos y no vamos a permitir, bajo ningún concepto, enmiendas que vayan atrás en el proceso que pretendemos del Estatuto, que es el de consolidar la situación fiscal y la situación económica de Canarias, a través del Régimen Económico y Fiscal", según ha argumentado.



Puesto que -ha proseguido- "hay algunas enmiendas que pretenden retroceder en este aspecto".



Así mismo, ha expresado el propósito de CC de "avanzar en aquellos aspectos que mejoren el autogobierno de los canarios en problemas graves que estamos sufriendo. Tal es el caso de las competencias compartidas que pretendemos en materia de transporte aéreo interinsular".



Unas competencias que, "ahora mismo, para nosotros son fundamentales", ha destacado.



Y, al tiempo, ha dicho que la propuesta de reforma del estatuto por la que aboga CC es "fundamental para colocarnos al nivel de otras autonomías que ya tienen estatutos de segundo nivel, y para seguir avanzando en el estatus que pretendemos en el marco del Estado español, tal y como hemos venido comentando en estos meses".