El Comisionado de Transparencia cree que un "portal exclusivo" sobre las cianobacterias habría evitado la alarma social

La alarma social y mediática creada ante la opacidad oficial del Gobierno de Canarias por la invasión de cianobacterias en las costas canarias durante este verano se habría evitado con "la creación de un microportal exclusivo para focalizar toda la información fiable" sobre la proliferación de las microalgas.

Así lo ha asegurado en sede parlamentaria el Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, que compareció para presentar su informe anual correspondiente a 2016 y se encontró con que todos los grupos de la oposición aseguraron que el "oscurantismo" gubernamental con respecto a la crisis de las microalgas es la demostración fehaciente de que el gabinete que preside el nacionalista Fernando Clavijo.

"Salvando las distancias, porque afortunadamente aquí no ha habido muertos ni problemas sanitarios graves, la alarma que cundió con el Ébola se solucionó cuando se creó un portal para que todo el mundo pudiera acceder a la información fiable", dijo Cerdán.

Según el Comisionado de Transparencia, "tampoco basta con acumular toda la información técnica, y paralelamente se debería haber creado un foro de debate público, como se hizo con el Estatuto de Autonomía, para poder hacer una evaluación de todas las aportaciones contradictorias".

Y es que tanto Ventura Rodríguez (PSOE), como Luz Reverón (PP), Esther González (Nueva Canarias) y Concepción Monzón (Podemos) criticaron la desinformación y el oscurantismo que ha fomentado el Gobierno canario ante la marea roja a la que se enfrentaron desde junio las costas del Archipiélago.

Solo la diputada del Grupo Nacionalista Socorro Beato defendió que el Gobierno ha dado información sobre las cianobacterias y que fue la oposición la que se negó a que los consejeros de Sanidad, José Manuel Baltar, y de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, comparecieran en la tarde de este martes, retrasando sus explicaciones en sede parlamentaria hasta el jueves 7 de septiembre.

Una Ley 'bien queda' que se incumple

Por lo que se refiere al informe, según el cual el 80% de las 96 instituciones canarias no cumple la Ley de Transparencia, la diputada de NC reconoció que si bien entre los ciudadanos no hay cultura de transparencia (solo el 1% acudió a los portales) "lo que es peor es que tampoco la hay entre los gobernantes" porque "la Ley aprobada por este Parlamento se ideó para quedar bien, pero no para cumplirla".

Monzón, de Podemos, ha incidido en que "la transparencia no es solo una Ley, es una forma de gobierno, y si no se entiende así, difícilmente la habrá". Asimismo, dijo que "la democracia y el oscurantismo son incompatibles" y que "es mejor no dar información antes de que la que se dé no sea veraz y fiable", criticando el hecho de que "si la ley no se cumple no pasa nada, porque las sanciones son muy leves".

Por su parte, Reverón (PP) consideró que "la transparencia es una nueva forma de gobernar que no se entiende por el Gobierno de Canarias, pues ha a habido de todo menos transparencia" no solo en la crisis de las cianobacterias sino en la publicación de las listas de espera.

La socialista Rodríguez criticó la "nefasta política informativa" del Ejecutivo y conminó a los miembros del gabinete a no dar ni un paso atrás en materia de transparencia y buen gobierno.

En el informe anual tan solo 20 instituciones públicas canarias superan el examen de transparencia (el Gobierno de Canarias, tres cabildos, siete de los municipios de más de 20.000 habitantes y nueve de menos de 20.000 habitantes), ya que no se ha puntuado a las entidades públicas, una cuestión que si se pretende abordar en el próximo informe.

Además, tan solo 20.781 ciudadanos visitaron el portal de transparencia del Gobierno de Canarias y solo se presentaron 170 solicitudes de información acogiéndose a la Ley de Transparencia.