El Congreso pide ampliar descuento aéreo a hijos no empadronados de isleños

La Comisión de Fomento del Congreso ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a extender a los menores no empadronados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla el descuento en el transporte aéreo a estos territorios si tienen a uno de sus padres o tutor legal residiendo allí.



Se trata de una proposición no de ley presentada por el PP, para que puedan tener acceso a ese descuento los menores que no vivan en ninguno de esos lugares pero que tengan un progenitor o un tutor legal empadronado en las islas o en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



En su exposición de motivos, la iniciativa subraya que actualmente se dan situaciones en las que existen progenitores o tutores legales que residen y se encuentran empadronados en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, y que no tienen la guardia y custodia de sus hijos menores de edad, que residen legalmente en una comunidad distinta a las indicadas con la persona que tiene su custodia.



Con el actual sistema de bonificación, y atendiendo a los requisitos exigidos en la norma reguladora, no se puede extender la bonificación para residentes a aquellos menores que van a visitar a un progenitor o tutor legal que sí se puede acoger a este descuento.



A fin de facilitar el normal cumplimiento de los regímenes de visitas establecidos en los convenios reguladores para los progenitores que residen en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, la idea es que se pueda extender el descuento a los hijos que residan en otra comunidad.



Bastaría para ello, señala la propuesta, con que el progenitor en cuestión aporte su certificado de empadronamiento y el libro de familia, a fin de acreditar la filiación.



El PSOE había presentado una enmienda en la que emplazaba al Gobierno a estudiar si se podía ampliar el descuento de residente a isleños, ceutíes y melillenses que se han visto obligados a irse a vivir y empadronarse en otra comunidad, sobre todo por motivos laborales.



Unidos Podemos, por su parte, pretendía que también se incluyeran en la propuesta a los menores residentes en alguno de los archipiélagos, Ceuta o Melilla que tienen que desplazarse a otra provincia para visitar a uno de sus progenitores.



Pese a que el PP ha rechazado todas las enmiendas, la iniciativa ha sido finalmente aprobada por unanimidad.