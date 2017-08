El Consejo Económico y Social señala la "incertidumbre" financiera del futuro Plan de Urgencias de Canarias

Para el Consejo Económico y Social "no es fácil", con el Plan de Urgencias Sanitarias "en la mano", saber ni "qué acciones propone el Plan en cada momento" ni la existencia de"coherencia total entre las acciones propuestas y la ficha financiera de las mismas".

Asimismo, el informe aprobado por el CES a finales de julio asegura que en el Plan elaborado por la Consejería de Sanidad "no se estima los costes de las diferentes opciones en su totalidad" ni tampoco "se precisa los periodos temporales de estimación de costes, no se concreta los recursos necesarios por acción, ni se tiene en cuenta el efecto de consolidación presupuestaria del coste en años futuros".

Todo ello hace que el Plan de Urgencias "se encuentra en situación de incertidumbre, tanto en sus aspectos de estimación de costes del Plan, como en la financiación del mismo", una situación que para el CES se agravará si se tiene en cuenta que "el Servicio Canario de la Salud (SCS), al igual que el resto de servicios autonómicos de salud, se encuentra en situación de infrafinanciación".

El informe, emitido el pasado 27 de julio, pocas días del comienzo del período de asueto estival del Gobierno y del Parlamento de Canarias, es contundente al incidir en que "la falta de ajuste financiero afecta a la sostenibilidad del servicio de atención urgente".

"La puesta en marcha del Plan incrementará el déficit presupuestario del SCS, al no contar con la financiación que se requiere", añade.

Débil financiación

Y es que para el CES "la financiación representa el aspecto más débil del Plan", toda vez que las fichas financieras "presentan ciertas deficiencias que debieran ser corregidas", tales como "medidas que no incorporan el coste", el coste incorporado "que no atiende a toda la anualidad de gasto", la "falta de consignación de los gastos corrientes por implantación de cada medida" y "propuestas de actuación que no han sido valoradas".

Según el informe, a lo largo del Plan "se evidencia que las mayores disfunciones en la atención a las urgencias se produce en el nivel de atención especializada", pues los servicios de urgencias hospitalarios "viven situaciones de saturación, de incremento de la permanencia media de los pacientes o bloqueos por falta de recurso de drenaje". Sin embargo, el CES detecta que "el ritmo de inversión y gasto no se encuentra temporalizado con la anterior realidad, se materializa en primer lugar la inversión en Atención Primaria, y no parece lo más adecuado cara a los requerimientos que están formulando los usuarios con su hacer diario".

Por este motivo, el CES recomienda "mejorar el Plan en lo referente a la concreción de criterios de selección y priorización de la acciones a adoptar".

No a la nueva Jefatura de Servicio

Otro de los reparos que pone el informe se refiere a la creación de una Jefatura de Servicio de la Atención Urgente dependiente de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, pues el CES "no entiende la necesidad de tal estructura jerárquica ya que, hoy por hoy, tal competencia reside en la Dirección General de Programas Asistenciales, que la articula a través de las jefaturas de servicio de atención especializada y de atención primaria".

Además, recuerda que los servicios de urgencia "tienen una dependencia directa de los gerentes de las instituciones", por lo que la introducción de nueva Jefatura "probablemente genere más disfunciones que ventajas". Por ello, propone "la creación de la figura-función de coordinación del Plan, para la gestión, implementación, seguimiento y evaluación" del mismo.

Por lo que se refiere a los medios humanos, el informe también incide en la necesidad de una "adecuada estabilización profesional de los sanitarios de urgencias, realizándose las correspondientes ofertas públicas de empleo", ya que la actual OPE data de 2007, y sugiere "desarrollar un Plan de Formación específico del personal de urgencias, en colaboración con las universidades canarias, para potenciar la formación" en esta materia específica.

Por último, el CES recomienda "perfeccionar el Plan en lo referente a la concreción de criterios de evaluación y seguimiento del mismo", así como disponer de "mecanismos de conocimiento de la opinión de los usuarios" y dotar al servicio de la "tecnología que facilite la comunicación entre usuarios y profesionales, especialmente de la población extranjera".