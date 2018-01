Podemos pide que no se usen los órganos del Parlamento como "agencias de colocación" de políticos

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha pedido al resto de grupos que no utilicen la próxima renovación de los órganos parlamentarios (Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas y Diputado del Común) como "agencia de colocación" de políticos a los que se les agradece así "los servicios prestados" ni tampoco en un reparto de sillones entre CC, PP y PSOE.



Para designar a los nuevos miembros de los órganos parlamentarios "debería primar la cualificación y la competencia de sus miembros frente al reconocido prestigio", ha sugerido Santana en un comunicado.



El propio Consejo Consultivo ha pedido que los auditores de la Audiencia de Cuentas sean designado en función de requisitos técnicos, profesionales y de especialización, una recomendación a la que CC, PSOE y PP "hicieron caso omiso", recuerda la diputada.



"Es un momento óptimo para que los tres grandes partidos abandonen la inercia tradicional de apostar por constituir organismos políticos con un mero reparto de sillones", insiste Santana, que pide que no se repita en estos órganos "el espectáculo lamentable" ocurrido en el nombramiento de los consejeros de RTVC.



Podemos va a denunciar públicamente "cualquier intento antidemocrático de CC, PSOE y PP de dejar fuera al resto de los grupos de esa búsqueda de los perfiles más adecuados para cada uno de los cargos que se deben renovar".



Este partido defiende que estos órganos sean elegidos por los ciudadanos, sobre todo el Diputado del Común, ya que es quien los debe representar en sus relaciones con la Administración.



Podemos también ha propuesto que no pueda ser designado para la Audiencia de Canarias nadie que en los dos últimos años haya tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Canarias o haya recibido subvenciones, avales o exenciones.



También ha planteado Podemos que tengan titulación universitaria, preferentemente en disciplinas jurídicas o económicas, y que cuenten con más de diez años de experiencia en auditorías.