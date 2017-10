Constructores canarios, preocupados porque la situación en Catalunya impida la firma de convenios como el de carreteras

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, ha asegurado este martes que en esta organización están "muy preocupados" por la situación de Cataluña, entre otros motivos, porque podía "complicar" la firma de convenios como el de carreteras.

Antes de reunirse con el presidente del PP canario, Asier Antona, el dirigente de Fepeco ha insistido en la preocupación que tienen porque no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y no se lleva a cabo la llamada agenda canaria y no se firmen convenios.

El presidente del PP canario ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, y ha señalado que el presupuesto estatal para este año es "muy potente" para Canarias en materia de inversiones, y ha agregado que como no se podrá ejecutar en 2017 toda la dotación económica el gobierno canario ha pedido una prórroga.

El Ministerio de Hacienda ha dicho que es posible esa prórroga, ha indicado Asier Antona, quien ha añadido que por ello hay margen de maniobra en la comunidad autónoma y tiempo para elaborar el presupuesto de Canarias para el año próximo.

El presidente del PP de Canarias ha reconocido que hay cierta incertidumbre debido al desafío independentista y que esto afecta a los presupuestos del Estado, y ha comentado que ese hecho debe llevar a una "profunda reflexión" en las islas en relación al presupuesto autonómico.

Ha opinado Óscar Izquierdo que si no se firma el convenio de carreteras y también se paraliza la llamada agenda canaria "nos quedaremos sin inversión en obra pública, lo cual será catastrófico y tras un año de lenta recuperación sería posible una quiebra del sector" y que se paralice de nuevo la economía.