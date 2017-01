Convocada una manifestación para rodear el Parlamento de Canarias en contra de La Ley del Suelo

La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible ha convocado para este sábado una acción de protesta llamada Rodeemos el Parlamento de Canarias en contra de la Ley del Suelo, al considerar que este proyecto de ley pone en peligro el ecosistema del Archipiélago.



La manifestación está convocada a las 12 horas en la plaza Weyler, desde donde partirán los manifestantes por la calle del Castillo hacia los exteriores del Parlamento de Canarias, ha informado este viernes en rueda de prensa Ramón Afonso, de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible.



"Vamos a salir a la calle para mostrar nuestro rechazo a Ley del Suelo" para que no salga adelante, ha añadido Afonso, quien cree que esta norma hipoteca "nuestro futuro y el de nuestros hijos".



La eurodiputada Ángela Vallina, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, también presente en la convocatoria de prensa, ha avanzado que en los próximos días miembros de las plataforma presentarán una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que los eurodiputados de todas las fuerzas tengan conocimiento de la existencia del proyecto de Ley del Suelo.



Posteriormente, la Comisión Europea investigará sobre si la futura norma no respeta alguna directiva europea, ha señalado Ángela Vallina, quien ha opinado que el proyecto de la Ley del Suelo viola de forma flagrante algunas directivas europeas relacionadas con la obligatoriedad de la evaluación medioambiental.



"No sé si el Gobierno canario piensa que no forma parte de la Unión Europea y que está por encima del derecho europeo comunitario", ha manifestado la eurodiputada.



Izquierda Unida ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea el proyecto de la Ley del Suelo, que recuerda, según Vallina, que las directivas europeas establecen un nivel elevado de protección del medio ambiente y obliga a realizar una evaluación ambiental en los planes de ordenación territorial que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.



Santiago Pérez, concejal de XTenerife/Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, ha aclarado que, según la normativa europea, es obligatorio que las comunidades autónomas tienen que respetar las medidas de protección medioambiental, entre ellas, la emisión de un informe de impacto ambiental.



Sin embargo, ha denunciado, en Canarias se infringen y debilitan "esas garantías de obligado cumplimiento" tanto con la denominada Ley de Islas Verdes como ha previsto que sucederá con la Ley del Suelo.



"La Ley del Suelo se pasa por el arco del triunfo la legislación europea y las garantías ambientales", ha aseverado Pérez, quien ha alertado de que la investigación que realice la Comisión Europea sobre esta norma puede derivar en una demanda contra España por incumplimiento de las leyes comunitarias.



Antonio Pérez, de Comisiones Obreras en Gran Canaria, ha asegurado que la futura Ley del Suelo es "absolutamente trascendental" para el futuro de Canarias, "hipoteca" su futuro y "rompe" con la idea de turismo sostenible.



Ha destacado que la ley ha perdido apoyos, en referencia a los de los diputados del PSOE, desde el inicio de su tramitación hasta ahora, cuando solo la respalda Coalición Canaria (CC).



Esta situación "deslegitima" la norma, ha señalado Pérez, quien le ha pedido al Gobierno de CC que hable con los ciudadanos para elaborar una ley con participación ciudadana.