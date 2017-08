Ciudadanos critica las "improvisaciones" sobre las microalgas y demanda datos de inversión en saneamiento

El coordinador de Ciudadanos en Canarias, Mariano Cejas, ha registrado este jueves en el Parlamento de Canarias un conjunto de iniciativas a raíz de las "improvisaciones" del Gobierno de Canarias para explicar y resolver la aparición de microalgas en diversos lugares del archipiélago a lo largo de este verano. Entre ellas, ha pedido que los 160 millones de euros anuales de los fondos IGTE se destinen a depurar aguas y ha añadido que los canarios tienen derecho a unas playas limpias "y a un presidente que no se esconda detrás de técnicos".

Mariano Cejas ha instado al Gobierno regional a emprender medidas en relación con los problemas derivados de la aparición de cianobacterias y de los vertidos de aguas sin depurar a la costa.



Cejas indicó que el problema de los vertidos en Canarias se deriva "de la incompetencia de las tres administraciones" locales, esto es Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos, y Ciudadanos (Cs) plantea en concreto conocer qué ha hecho el Gobierno de Canarias en sus competencias de sanidad, aguas y vertidos.



También quiere saber Cs qué acciones específicas ha realizado el Ejecutivo regional en los últimos diez años en los que, añadió Mariano Cejas, no ha habido ni un censo de vertidos.



Asimismo Cs solicita información respecto a cuánto han invertido Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos en este ámbito porque, indicó el coordinador autonómico de la formación, "queremos saber adónde va el dinero de la factura del agua destinado a la depuración y dónde se está aplicando".



Además planteó Mariano Cejas que el Gobierno de Canarias debe tener un programa en este ámbito y no andar "con improvisaciones como parece ahora mismo en materia de sanidad y medio ambiente".



Recordó Cejas que la diputada nacional de Cs por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha registrado preguntas en el Congreso para que los ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente ofrezcan una explicación sobre este asunto, y también ha pedido la comparecencia de la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián.



En el ámbito autonómico Cs también pedirá que comparezcan científicos "si el Gobierno de Canarias sigue aportando informes contradictorios" respecto a las microalgas, indicó Mariano Cejas, pues "no puede ser" que por un lado considere que no es preciso cerrar playas y por otro los técnicos admiten que no hay que bañarse donde hay un afloramiento de este tipo.



Además Mariano Cejas instó al Ejecutivo regional a que explique si está haciendo estudios en los puntos de primera venta de las cofradías de pescadores del Archipiélago para determinar si la toxicidad de las cianobacterias no está afectado a los peces y por lo tanto, a los consumidores.



Asimismo Cs exige que se dé a conocer con datos científicos que no hay relación alguna entre los vertidos de aguas y las cianobacterias y que para ello el Ejecutivo lo avale con bases de datos de estudios internacionales.



"Lo que no puede pasar es lo que está ocurriendo ahora, que algunos ayuntamientos como ayer en Gran Canaria se cierran playas y en otros no. Hace falta un protocolo", reprochó Cejas.



Por ello cuestionó que tras "la lucha de poder" que a su juicio provocó entre los municipios canarios el reparto de los fondos IGTE sería "vital" que esta cantidad se aplique "exclusivamente" a la depuración "porque los canarios necesitan unas aguas en correctas condiciones y un presidente que se le escuche, y no que se esconda detrás de técnicos", dijo en alusión a Fernando Clavijo.



El coordinador autonómico de Ciudadanos expresó además su confianza en que, como su formación no tiene representación en el Parlamento de Canarias, algún grupo asuma las iniciativas de su formación y las defienda en pleno.



"No es un asunto partidista: es una realidad canaria en unas islas con 15 millones de turistas, con un 40% del PIB procedente del turismo y con dos millones de canarios que quieren unas costas limpias", subrayó Mariano Cejas.