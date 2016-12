Curbelo no descarta un gobierno en minoría de CC con apoyos "desde fuera"

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha manifestado que el pacto entre CC y PSOE era el acuerdo "más inestable y perjudicial" para Canarias y no ha descartado un gobierno en minoría de Coalición Canaria (CC) con apoyos "desde fuera".



"Si yo estoy disconforme en un pacto me voy y no hago la espantada" dijo Curbelo en alusión a la posición del PSOE sobre el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), al tiempo que reprochó a ese partido que nunca haya apoyado este programa.



Curbelo, en declaraciones a Efe, afirmó que tras la ruptura del pacto ahora hay que buscar una opción más estable, y no descartó que ésta sea un gobierno en minoría de Coalición Canaria con apoyos puntuales.



Consideró que la única diferencia con respecto a un gobierno mayoritario es que no se ocupan las áreas de gobierno pero opinó que si hay lealtad no tiene por qué surgir problema alguno.



Afirmó Casimiro Curbelo que su formación política no se va a aislar y va a cooperar para la gobernabilidad de Canarias, y sobre la posibilidad de un gobierno apoyado por el PP, el también presidente del Cabildo de La Gomera afirmó que la cercanía las tiene con las personas y no con los partidos.



"No hablemos de partidos sino de personas" agregó Curbelo, que señaló la posición unánime que han mantenido los cabildos, salvo el de Gran Canaria, sobre la gestión del Fdcan y la capacidad jurídica de las corporaciones insulares para gestionar los fondos de empleo.



En el Fdcan sus afectos no estaban con el PSOE, dijo Curbelo, quién también criticó que la exvicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, cuestionara la contribución del Fdcan al desarrollo de Canarias y que como ejemplo citara a La Gomera.