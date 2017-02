Curbelo dice que su partido votó en contra de fiscalizar los conciertos sanitarios para no sumarse al "ruido"

El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de ASG, Casimiro Curbelo, ha señalado este jueves que el camino para un posible reencuentro con sus antiguos compañeros del PSOE "no está truncado".



Curbelo, en declaraciones a los periodistas, afirmó que, sin embargo, primero "tiene que transcurrir el tiempo" ya que ASG es un partido con arraigo e identidad propia y con potencialidad desde el punto de vista de la militancia.



"El tiempo dirá pero me encuentro con fuerzas y con la militancia suficiente para que tengamos autonomía propia independientemente de que podamos cooperar con unos y con otros", ha manifestado.



El también diputado regional ha advertido de que "la política es cambiante y en los últimos tiempos de una forma acelerada" y ha añadido que ahora está centrado "en la construcción de un proyecto para Canarias y pensando en la comunidad autónoma como un todo".



En referencia a la proposición no de ley rechazada este miércoles por ASG en el Parlamento de Canarias para encargar una auditoría a la gestión de las prestaciones concertadas por el Servicio Canario de Salud, Curbelo ha explicado que decidió retirar su apoyo a las enmiendas de PSOE, Nueva Canarias y Podemos al percatarse de que "determinados grupos tenían interés no en buscar la reflexión sino en crear ruido".



"Yo no me presto a ese juego", ha indicado el presidente insular, "porque para mí lo importante es el interés de los ciudadanos y no el ruido que se pueda crear para desgastar al gobierno".



Ha insistido que aunque no descarta un reencuentro con los socialistas, afirma que "el futuro no está escrito".



"El proyecto de la construcción de Canarias forma parte del debate diario en el Parlamento y por tanto en ese camino estamos siendo nosotros una parte sustancial para orientarlo en un sentido o en otro y siempre haciéndolo de una forma coherente", ha declarado.