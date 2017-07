Debate de las primarias del PSOE de Canarias

Patricia Hernández ha abogado por evitar los pactos en cascada y los acuerdos preelectorales durante uno de los turnos en los que ha intervenido en el debate llevado a cabo en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife con motivo de las primarias del Partido Socialista en Canarias (PSOE).

La que fuera vicepresidenta del Gobierno de Canarias, antes de la ruptura del pacto con CC, afirmó que si los socialistas tienen miedo a las urnas, "es que no lo hemos hecho bien", en referencia al acuerdo alcanzado con Nueva Canarias (NC) para las pasadas elecciones nacionales.

El eurodiputado López Aguilar ironizó con que "he escuchado un protesto de los pactos en cascada, cuando venimos de uno, yo nunca lo acepté".

Por su parte, Ángel Víctor Torres, sostuvo que "se habla de pactos preelectorales que hicimos en su momento, porque la militancia según los estatutos no tenía que ser consultada, esto ha cambiado".

Torres, Hernández y López Aguilar ha coincido en criticar el trato que su partido ha recibido de CC cada vez que han sido socios e, incluso, han censurado que el PSOE haya tomado medidas disciplinarias contra dirigentes locales de su propio partido porque los nacionalistas se sentían incómodos con su comportamiento.



"Eso no puede volver a pasar. Que no vuelva a ocurrir que ATI señala y el PSOE dispara a su militantes", ha sentenciado el eurodiputado, en una afirmación que han compartido, con matices, Torres y Hernández, que no están dispuestos a que su partido "no defienda" a sus propios cargos, ni a dictar castigos internos por alianzas con CC que luego le pasan factura en islas y municipios.



Pero, además, la exvicepresidenta y el eurodiputado han puesto en cuestión las alianzas preelectorales suscritas con NC, partido con el que Torres gobierna en el Cabildo de Gran Canaria. "No quiero volver a militantes cortando la etiqueta de Nueva Canarias cuando no vamos solos en las listas", ha dicho Hernández, a lo que López Aguilar ha apostillado que respeta la labor del diputado Pedro Quevedo, pero no quiere "cuñas externas" en las candidaturas.