Errejón pide que el crecimiento del turismo sirva para mejorar la situación de los trabajadores

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha pedido este viernes al Gobierno que aproveche el repunte del crecimiento del turismo en España para mejorar la situación de los trabajadores del sector.



"No puede ser que España sea un paraíso para los turistas y al mismo tiempo un infierno para los trabajadores de la hostelería y del turismo", ha dicho Errejón en Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy imparte una conferencia.



"Si efectivamente los numeros del turismo realmente mejoran y son números de vacas gordas, esa riqueza otra vez no la podemos dilapidar" ni quedarse en patrimonio únicamente para unos pocos.



En opinión de Errejón, esos ingresos deben utilizarse, por ejemplo, para reformar el sistema energético y ser menos dependientes del exterior y para atender las necesidades de los ciudadanos con menos recursos.



Asimismo, se ha referido a la reforma del sistema electoral canario, y ha dicho que cualquier paso para mejorar "el sistema más injusto de España" es adecuado, más aún si no supone ningún coste para el ciudadanos.