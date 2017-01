Fallece el exconcejal José Miguel Rodríguez, principal arrepentido en los casos Unión y Montecarlo

El exconcejal de urbanismo y hacienda en el Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez, falleció este martes en la capital de Lanzarote a los 48 años. Había sido uno de los principales implicados tanto en el caso Unión como en el caso Montecarlo y también uno de los principales arrepentidos. En ambos casos había confesado su participación en los hechos y en alguno de ellos había devuelto el dinero.

Entró en política con el PIL en el año 2007 y ejerció primero como concejal de urbanismo y después también de hacienda. El sumario de Unión y sus propias declaraciones revelaron que era el hombre de mayor confianza en el Consistorio de Dimas Martín hasta que en mayo de 2009 estalla la operación Unión y es detenido por primera vez y enviado a prisión provisional durante cuatro meses.

Continuó como concejal y fue detenido de nuevo, ya sin ejercer cargo público, en la segunda oleada de Unión, en mayo de 2010, e incluso fue detenido una tercera vez, esta vez dentro de la operación Montecarlo, en mayo de 2012.

Hasta 2007 trabajaba como auxiliar administrativo en la Oficina del PIO del Cabildo de Lanzarote. A partir de 2010 se traslada como auxiliar al Conservatorio de música, pero perdió su puesto de e trabajo al hacerse efectiva la primera sentencia del caso Unión, en la pieza de Batllori, en la que reconoció los hechos y fue condenado a un año de cárcel. No entró en prisión pero, al no recurrir, perdió el empleo porque la sentencia conllevaba la inhabilitación y era personal laboral, no funcionario.

También estaba condenado a un año y cuatro meses por el caso de Proselan, el de las facturas falsas en Arrecife, y pendían sobre él otras cuatro peticiones de pena más, en el caso Unión y en el caso Montecarlo. En todas, la solicitud de pena era menor que la de sus compañeros por parte de la Fiscalía, al haber colaborado reconociendo los hechos.

En una de las causas devolvió 2.400 euros y en otra 9.000 euros. En el caso Montecarlo también confesó, en sede judicial, su participación y llegó a señalar que a nivel familiar, personal y laboral lo había perdido todo y que sólo le quedaba colaborar con la Justicia. El velatorio se celebra desde este miércoles por la mañana en el Hospital Insular.