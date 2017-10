Clavijo admite que la Ley de Servicios Sociales "no va a solucionar" la pobreza en las Islas

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha advertido este martes de que la ley de Servicios Sociales "no va a solucionar" la pobreza en las Islas, un problema "crónico" que sólo aliviará un cambio de modelo productivo, a lo que el PSC le exigió que salga de su "parálisis de autocomplacencia".



Fernando Clavijo respondió en el pleno del Parlamento de Canarias a varias preguntas de los grupos de la oposición respecto a los indicadores de pobreza y exclusión social en el Archipiélago, sobre lo que aseguró que no se trata de un problema de fácil solución y requiere un debate sosegado y lejos de la demagogia.



En respuesta a la portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, aseguró el presidente que antes de la crisis había un 35% de pobreza en Canarias, y cuando llegó la recesión estas cifras se agravaron, pero a su juicio además la exclusión social es un problema crónico en las islas que "sólo se modificará modificando el sistema productivo".



Dolores Corujo respondió que Canarias es la Comunidad Autónoma con más riesgo de pobreza, con casi la mitad de la población en riesgo de exclusión social, mientras la planta hotelera cuelga el cartel de no hay más camas, los aeropuertos están al límite y se bate mes tras mes el récord de visitantes.



"Hay actividad económica, hay dinero en las arcas públicas, pero no hay la más mínima voluntad de acabar con la pobreza, de hacer frente a las consecuencias más dramáticas", argumentó Corujo.



A este Gobierno no le ocupa ni le preocupa la pobreza y la prueba es el parón inexplicable de la ley de Servicios Sociales, pues la exclusión no puede combatirse desde una visión meramente asistencial, añadió la portavoz socialistas, quien pidió orientar todos los recursos "a luchar contra algo aterrador e inhumano".



"Humanicemos la política, señor presidente, se lo debe a la gente", concluyó Corujo.



El presidente replicó que este martes el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de Servicios Sociales tras un proceso participativo "potente" que inició la anterior vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, pero la ley "no va a solucionar el problema", agregó.



Dolores Corujo habla de medidas paliativas y lo único que puede evitar la exclusión es el empleo estable que no genera el actual sistema productivo, que ha cronificado la pobreza y del que no es responsable el actual Gobierno canario, apuntó su presidente.



Fernando Clavijo admitió que "queda muchísimo trabajo que hacer todavía" y la portavoz del grupo Podemos, Noemí Santana, le recriminó el que la tasa de riesgo de exclusión social ha pasado del 28 al 44% desde que llegó a la Presidencia del Gobierno.



"300.000 personas son más pobres desde que está usted en el Gobierno, así que no me cuente historias de futuro, excusas ni promesas, sino realidades", advirtió Santana, quien se preguntó de qué sirve un comisionado de lucha contra la pobreza que no da soluciones, sino informes.



En su intervención la portavoz de Podemos se dirigió al grupo Popular para exigirle más vergüenza y menos cinismo en este ámbito porque el Gobierno central, añadió, es el culpable de la exclusión con su política de recortes y de asfixiar a la ciudadanía.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, durante una de sus inervenciones en el pleno del Parlamento de Canarias. EFE/Cristóbal García





"Si de algo sirve el Gobierno del PP es para generar independentistas en Cataluña y pobres en Canarias", aseguró Noemí Santana, a lo que el presidente del grupo Popular Asier Antona, le reprochó que el único régimen que genera pobreza es el venezolano y los secesionistas son los únicos que quieren hacer saltar el sistema por los aires.



Algo estaremos haciendo mal en Canarias, continuó Antona, porque crece la economía y también la pobreza, y por ello invitó al Gobierno regional a poner manos a la obras las reformas propuestas por el PP para impulsar la economía y rebajar la presión fiscal, entre otras.



Fernando Clavijo contestó que en Canarias se genera empleo todos los meses pero no tienen calidad ni estabilidad, y llamó la atención sobre el aumento en 20 puntos de los hogares con "minitrabajos", que provocan que las familias aunque trabajen tengan que acudir a los servicios sociales, algo que es "más preocupante".



Invitó a Antona a reflexionar sobre el hecho de que alguna consecuencia habrá tenido en esta situación la reforma laboral del Gobierno central, pues los datos de empleo no se reflejan en una reducción de la exclusión social.