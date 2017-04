Franquis recuerda al PP que las cuentas para 2017 no mejoran las del PSOE de 2011

El diputado del PSOE Sebastián Franquis ha afirmado este viernes que las cuentas estatales presentadas por el Gobierno del PP para 2017 no mejoran, en términos de inversión pública en Canarias, las que hicieron los socialistas en 2011, salvo en vivienda, aeropuertos y transporte de mercancías.



Concretamente, la inversión en vivienda crece de 16 a 21 millones, mientras que la de aeropuertos aumenta de los 79 a los 94 y las ayudas al transporte de mercancías de 37 a 55 millones, ha precisado Franquis al comparar las partidas destinadas a estos fines en 2011 y en 2017.



El parlamentario ha expresado la "enorme decepción" que ha causado en el PSOE el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 aprobado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ya que, a juicio de esta formación, con estas cuentas "no se defienden los intereses generales, ni de España ni de Canarias".



Por eso no entiende, ha dicho, que el titular del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, actúe como "el delegado del Gobierno de Mariano Rajoy" en las islas al "aplaudir" este proyecto presupuestario, que contará con el apoyo de su partido, CC, ya que con él "305.000 pensionistas" del archipiélago "verán congeladas sus pensiones" y "800.000 empleados verán devaluados los salarios de sus trabajos precarios".



Para el parlamentario del PSOE, estas cuentas solo confirman que el objetivo del PP sigue siendo la paulatina reducción del estado del bienestar, como demuestra el hecho de que se haya reducido en 5.000 millones el gasto público en políticas sociales.



Franquis ha recalcado que la provincia de Las Palmas es la séptima de España que menos inversión pública recibe, un indicador que también sitúa a Canarias como la cuarta región con menor inversión por habitante.



El diputado ha hecho hincapié en que estas cuentas tendrán una vigencia de "tres meses", y ha subrayado que no todo lo aprobado se ejecuta al cien por cien, ya que el nivel de ejecución presupuestaria de los ministerios no supera el 60%.



Además de recordar que el PSOE prevé presentar el próximo mes de mayo una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, Franquis ha confiado en que NC se sume a ella, para lo que es preciso, ha dicho, que prevalezca su visión de izquierdas sobre el espectro nacionalista al que pertenece.



Respecto al papel de "bastón del PP" que, en opinión del PSOE, asume CC al defender y apoyar estas cuentas, Sebastián Franquis ha considerado que representa "un paso más para que en el futuro haya en Canarias un gobierno" sustentado por nacionalistas y populares.