El Gobierno canario asegura que la rebaja fiscal será en torno a 70 millones de euros

La rebaja fiscal que incluirá el Gobierno de Canarias en el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2018 tendrá un coste aproximado de 70 millones de euros, según ha declarado el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, tras reunirse con el presidente del ejecutivo, Fernando Clavijo.



Este encuentro pone fin a la ronda de contactos que ha establecido Clavijo con los grupos parlamentarios para exponerles las líneas generales de los presupuestos autonómicos.



En esos presupuestos se incluirá una rebaja fiscal que se destinará en un 80% aproximadamente a reducir el IRPF a las familias con menos ingresos, y el resto a rebajas en el IGIC a los autónomos y a los jóvenes que adquieran una vivienda, según transmitió Clavijo a Rodríguez.



Fernando Clavijo, en declaraciones tras la reunión, no quiso precisar el coste de la rebaja fiscal adelantado por Román Rodríguez porque es prematuro puesto que hay cuestiones que aún están en discusión, si bien lo situó en una horquilla entre los 20 y los 80 millones de euros.



Román Rodríguez informó de que el "retoque fiscal" será de unos 70 millones de euros, según le transmitió el presidente, y consistirá esencialmente en deducciones en gastos educativos y sanitarios a las familias con menos ingresos y una "rebaja del IGIC muy selectiva" vinculada a los autónomos y a la adquisición de vivienda por gente joven.



El dirigente de Nueva Canarias se mostró cauto con las rebajas fiscales, porque aunque es partidario de que paguen menos impuestos los que menos tienen también propone que paguen más quienes más tienen.



Además, recordó que el coste no es sólo la rebaja fiscal de 70 millones de euros, sino el doble de esa cifra, puesto que, de acuerdo con la regla de gasto, la Comunidad Autónoma tiene que compensar las bajadas de impuestos con una reducción equivalente en el gasto.



Román Rodríguez indicó que su grupo político mantiene abiertas todas las opciones ante el proyecto de ley de presupuestos, desde presentar una enmienda a la totalidad a limitarse a plantear solo enmiendas parciales.



Todo está pendiente de los detalles, puesto que de momento el presidente solo ha informado a los grupos parlamentarios de las líneas generales de las cuentas, que se orientarán a incrementar la financiación de los servicios públicos esenciales y a la inversión productiva, junto a la rebaja fiscal, según ha reiterado Clavijo.



El presidente "nos ha presentado líneas generales, previsiones genéricas de ingresos y orientaciones del gasto, elementos de juicio insuficientes para posicionarnos", ha indicado Román Rodríguez.



El dirigente de Nueva Canarias consideró que el pacto para aprobar los presupuestos del Estado ha permitido incrementar la financiación canaria en 2017 en 700 millones de euros, además de otros 350 millones de un crédito extraordinario.



Calculó que aunque no haya presupuesto estatal en 2018 la prórroga de las cuentas del presente ejercicio permitirá subir el gasto en Canarias en otros 500 o 600 millones de euros adicionales.



Román Rodríguez transmitió al presidente del Gobierno canario que las prioridades de Nueva Canarias para 2018 son incrementar el gasto sanitario al menos hasta el coste real, aumentar el gasto educativo hasta el 4% del PIB, o al menos aproximarlo al máximo, y destinar recursos específicos contra la pobreza, ya que el 44% de la población está en riesgo de exclusión social.



"No es razonable que haya un comisionado para la pobreza desde el principio de la legislatura y que no se conozca ningún resultado. Ya se me ha olvidado hasta su cara", comentó Román Rodríguez.



Sobre este asunto, Fernando Clavijo señaló que la pobreza no se erradica con ayudas sino con crecimiento económico y puestos de trabajo.



"Compartimos la necesidad de afrontar la pobreza en Canarias" dijo el presidente, quien pidió "un debate serio y sosegado" y con "espíritu constructivo".