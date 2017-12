El Gobierno central amplía el convenio de carreteras con 101 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una adenda al convenio que mantiene con el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, para dotarlo en 2018 con una inversión de 101 millones de euros.



De esa cantidad, 30 millones deberán destinarse "exclusivamente" a financiar las obras del túnel de Faneque en la nueva carretera de La Aldea (Gran Canaria) y de la autopista del norte de Tenerife (TF-5), informa el Gobierno central, en un comunicado.



El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión en vista de que el periodo de vigencia del convenio que regula sus inversiones en carreteras en Canarias está a punto de terminar.



Por ello, ha decidido prorrogarlo durante 14 meses mientras se negocia con el Gobierno canario uno nuevo, dotándolo con 118 millones para el ejercicio que ahora termina, 2017, con y 101 millones para 2018.



El Gobierno central precisa la aprobación de esta adenda era necesaria para poder afrontar actuaciones con cargo a los presupuestos del Estado de 2017 (que están prorrogados) y para poder financiar obras nuevas en 2018.



La adenda fija expresamente el destino de parte de los fondos de 2018: 30 millones deberán ir a la carretera de la Aldea y la TF-5.



Los 71 millones restantes podrán emplearse en financiar "de forma indistinta obra que se ejecute y certifique en el periodo de duración de esta adenda, en 2018", aunque siempre de dentro del listado de infraestructuras que figuran en la propia adenda.



El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), considera que este acuerdo permite "garantizar que no se paralicen" las obras de carreteras que en estos momentos ya están en marcha en las islas.



En un comunicado, Rodríguez recuerda que hay una decena de obras en marcha que contemplaba el convenio actual, pero cuya ejecución "fue ralentizada en el tiempo con motivo de los recortes en las transferencias a Canarias en el marco del convenio de carreteras".



Según el Gobierno canario, la adenda hoy aprobada por el Consejo de Ministros permitirá que esos proyectos no queden paralizados a través del marco jurídico y financiero que otorga este documento.



El vicepresidente de la comunidad autónoma subraya la importancia de este acuerdo, alcanzado, dice, tras una "negociación que ha sido larga", pero en la que "finalmente el Estado ha entendido la necesidad de esta adenda, imprescindible para liquidar las obras pendientes y que a su vez permitirá ejecutar las cantidades que no se han gastado en 2017 como consecuencia de que los presupuestos del Estado no fueron aprobados hasta pasado el ecuador del año".



El vicepresidente también resalta que, aunque la coyuntura política nacional "no es la más idónea, se ha arrancado el compromiso al Ministerio de Fomento de abordar la firma del nuevo convenio durante el mes de enero, y así queda reflejado en la adenda aprobada hoy".