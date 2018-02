El Gobierno canario vuelve a defender el gas ciudad y NC reprocha la falta de un plan que lo justifique

La polémica sobre la implantación del gas ciudad en Canarias ha llegado al Parlamento Regional este miércoles. El consejero de Industria, Energía y Comercio, Pedro Ortega, defendió que se ha limitado a cumplir con la ley para que las empresas que querían concurrir para instalar esta energía lo hicieran con garantías. No obstante, para el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, esta decisión se adopta sin la existencia de un plan que lo justifique y sin una demanda real de los canarios.

Ortega justificó su postura acusando a Rodríguez de llevar esta apuesta en sus directrices de 2003, cuando era presidente del Gobierno canario, a lo que el dirigente nacionalista contestó que ha pasado mucho tiempo desde entonces, "tanto que a alguno se le ha caído hasta el pelo" y que los planes deben actualizarse. En este sentido, puso como ejemplo que Alemania hace ocho años llevaba en su planificación la energía nuclear y cambió de estrategia apostando por las renovables.

Así mismo, Rodríguez subrayó que esas directrices nunca las ha desarrollado el Gobierno regional, "las han derogado todas, así que no me cuente el cuento de esas directrices que ustedes han incumplido en este ámbito y en todos los demás". "En 2003 los grandes planes para Canarias los aprobaba el Parlamento, no el Gobierno", señaló en alusión a la falta de debate que se ha producido con este asunto.

El consejero también hizo alusión al Consejo de Europa, que ha instado a las regiones ultraperiféricas a acelerar los proyectos de infraestructuras del gas y recordó que distintos operadores han solicitado instalarse en diez municipios de las Islas: Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, La Laguna, San Miguel de Abona, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes y Telde.

"Cuando oigo que se me pide que se empleen artes no adecuadas para la democracia se me ponen los pelos de punta, yo he venido a cumplir la ley, hay empresas que quieren participar y uno tiene que tramitar los expedientes", subrayó.

Actualmente, DISA ha recurrido la resolución de Industria que concede a Redexis la canalización del gas ciudad en Puerto de la Cruz. La empresa demandante admite que el uso doméstico del aire propanado es inexistente en la única red que funciona en Canarias, la Adeje, lo que atribuye a la ausencia de demanda residencial porque el precio regulado es similar al del butano.

Sobre esta falta de demanda también hizo hincapié el diputado de Nueva Canarias, quien no comprende esta inversión millonaria cuando no se ha preguntado a los ciudadanos si prefieren el gas ciudad. Sobre ello, Ortega destacó que siempre será mejor que los ciudadanos puedan elegir si poner en sus casas gas ciudad o apostar por las bombonas como hasta ahora y puso el ejemplo de Ibiza, donde poco a poco ha ido en aumento esta demanda.

El debate sobre el gas ciudad se amplió en el Parlamento de Canarias, donde Rodríguez recordó además que ya la Comisión Nacional de Competencia dio un revés a la introducción de una regasificadora en Granadilla. También hizo alusión al rechazo que ha mostrado La Laguna a la implantación del gas.

Gustavo Matos insistió en que la posición del PSOE es clara y que está en contra del gas ciudad. Así mismo insistió en la importancia de que haya debate y que los ciudadanos decidan. Así mismo coincidió en que no existe un plan energético de Canarias, lo que lleva a que las administraciones locales e insulares tengan posturas diferentes.

El diputado de Podemos Manuel Marrero reprochó a Ortega que se le haya visto recientemente con la empresa Redexis en la firma de un convenio, a lo que el consejero contestó que como anfitrión debía acompañarle. Precisamente, la dueña de Redexis es Goldman Sachs, en parte responsable de la crisis económica mundial.

Así mismo, Podemos señaló la posibilidad de que el Gobierno regional pretenda justificar con la implantación del gas que hace unos treinta años se planificó el puerto de Granadilla.

Tomás Estalella Limiñana (PP) insistió en que su partido apuesta por las renovables y que esta posición no es incompatible con la apuesta del gas como transición. En este punto acusó al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de meter miedo a la población y de preferir "unos ciudadanos uniformados" que informados.

Ortega insistió en que sí que apuesta por las energías renovables y que espera que a finales de año un 20% del consumo de energía provenga de renovables. No obstante, Canarias sigue estando por detrás de otros archipiélagos y en 2017 solo el 7,7% del consumo de electricidad provino de energías renovables. Unos datos que Ortega asegura que han quedado viejos ya que este mes se alcanzó el 10%.