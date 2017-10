El Gobierno de Canarias acepta mejorar la dotación de competencias a los cabildos

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Islas han acordado este jueves trasladar la mejora en la financiación autonómica a las competencias transferidas y delegadas a los cabildos, que además han pedido incluir el primer tramo del 50% de los fondos del IGTE al bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal (REF).



Este es uno de los asuntos que se abordó en una reunión extraordinaria de la Federación Canaria de Islas (Fecai) con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a la que también asistieron los consejeros autonómicos de Hacienda, Rosa Dávila; y de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán.



El presidente de turno de la Fecai, Anselmo Pestana, afirmó tras el encuentro que la reunión ha sido "más positiva" de lo que habían planteado los cabildos, que expusieron al Gobierno sus demandas en relación con los presupuestos de 2018 y la primera de ellas era la de trasladar la mejora de la financiación autonómica a la dotación de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad Autónoma.



Al respecto, Pestana dijo que hay plena disposición por parte del Gobierno y ahora se trata de hacer los cálculos y cerrar las cantidades y porcentajes de incremento.



El presidente canario, Fernando Clavijo, opinó que las demandas de la Fecai son razonables porque se beneficiará notablemente la gestión y sobre todo la elaboración de los presupuestos de los cabildos, por lo que el Gobierno "va a colaborar y facilitar que éstos y los ayuntamientos tengan certeza a la hora de incorporar recursos".



Al respecto, detalló que también se ha acordado que los cabildos podrán consignar en sus presupuestos la liquidación que anticipó el Estado en 2016, pero que se ingresa en las cuentas de las corporaciones locales tres años más tarde, y que se trata por tanto "de ingresos que sabemos que van a venir".



También indicó Clavijo que el haber sacado el REF de la financiación autonómica ha mejorado notablemente la dotación y esto tiene que repercutir en las transferencias a los cabildos



Anselmo Pestana, que es el presidente del Cabildo de La Palma, señaló asimismo en su intervención que también se va a estudiar una propuesta de las corporaciones locales para que el primer 50 por ciento de la compensación del IGTE se consolide en el bloque de financiación, lo que supondría un cambio en los porcentajes de participación asignados a cabildos y ayuntamientos.



De esta manera, prosiguió Pestana, la distribución de estos recursos no dependería de una cuestión de decisión política en cada presupuesto, sino que habría un cambio de normativa que consolidaría una forma de reparto en el archipiélago.



Sobre este asunto Fernando Clavijo coincidió en que esta demanda implica un cambio de normativa que el Gobierno estudiará si es jurídicamente viable.



Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, dijo que ha habido una postura unánime de las corporaciones insulares para exigir una mayor financiación y hay predisposición por parte del Gobierno para hacerlo posible, por lo que la Fecai está satisfecha.



No obstante, señaló que también hay que trabajar con el conjunto del Estado para frenar "esta deriva de recortes" y de limitación a las administraciones para hacer uso de sus recursos.



Como ejemplo dijo Antonio Morales que el Cabildo grancanario tiene casi 400 millones de euros en las cuentas de los bancos sin que pueda utilizarlos porque no lo permite el techo de gasto.



"Este es el siguiente paso que habría que abordar pero ya no corresponde a los cabildos, sino a los grupos políticos para que en el Parlamento se legisle contra esta política de austeridad que genera una enorme pobreza al no poder aplicar inversión pública, que al fin y al cabo genera empleo y obra pública", aseveró Morales.