Clavijo confía en reforzar su Gobierno en minoría con los apoyos del PP

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que a Coalición Canaria no le separa tanto del PP, partido que llevará a cabo una oposición constructiva pero también fiscalizadora.



Clavijo, en respuesta en el pleno del Parlamento canario a tres preguntas de PP, Podemos y Nueva Canarias sobre cómo afrontará el nuevo curso político desde una minoría parlamentaria, ha defendido que se seguirá encontrando en el presente y en el futuro con el PP de la misma manera que en el pasado.



Ha recordado que para aprobar las leyes relacionadas con las islas verdes, del suelo y de crédito extraordinaria, el Gobierno de CC contó con el respaldo de otras formaciones políticas, ya que "lo que es bueno para Canarias, es bueno para todos los partidos".



No obstante, el presidente ha criticado que el PP se levantase de la mesa de negociación para entrar en el Gobierno canario "sin hacer gala del diálogo y generosidad del que presume".



Para afrontar la minoría parlamentaria, ha detallado que lo hará desde el entendimiento e intentando hacer las cosas de otra manera, si bien ha destacado que el Ejecutivo mantiene la misma actitud desde el inicio de la legislatura, lo que ha insistido en que ha permitido aprobar por la ley de crédito extraordinario, del suelo y de las islas verdes.



El presidente del grupo Popular, Asier Antona, ha hecho hincapié en la fragilidad del Gobierno canario, que tiene un grave problema "de desconexión social con la calle y con la realidad canaria".



"El PP apoyará con responsabilidad todo lo que sea bueno para Canarias, que no tiene que ver con lo que es bueno para CC", ha manifestado Antona, quien ha aclarado que no ha firmado "un cheque en blanco" con CC.



Por ello, ha añadido que llevará a cabo una oposición "constructiva pero también fiscalizadora" para sacar adelante la agenda cargada de asuntos vitales, como los presupuestos de la Comunidad Autónoma o la ley de Servicios Sociales, que tiene por delante el Gobierno.



Además, ha recomendado a Clavijo que imite al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien gobierna en minoría "con mucho dialogo y no mandando a callar".



La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha lamentado que Clavijo está más preocupado por aparentar que por gobernar, lo que, a su juicio, supone "un daño irreparable para Canarias".



Santana ha señalado que este no ha sido el mejor verano para el presidente canario, pues, según ha dicho, ha quedado constatada la incompetencia de su Ejecutivo a la hora de enfrentarse a las microalgas, con un barco ardiendo, con un pacto frustrado con el PP y una moción de censura en Icod de los Vinos, además de que las islas encabecen el ránking a la peor sanidad en España.



"Ya se ha convertido en el peor presidente de la historia de Canarias gracias a PSOE y PP", ha aseverado la portavoz de Podemos, quien ha reconocido que le preocupa la herencia que va a dejar el Gobierno de Clavijo.



El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha afirmado que mucho va a tener que cambiar el Gobierno canario si quiere llegar a acuerdos con otras formaciones políticas.



Rodríguez, quien ha acusado a Clavijo de tener una actitud de soberbia y altanería, ha denunciado que el Gobierno canario haya tratado a sus socios "como medianeros", primero maltrató y echó al PSOE y luego no fue capaz de incorporar al PP, ha agregado.



El portavoz de NC ha opinado que Clavijo solo tiene dos opciones, enfrentarse a una cuestión de confianza o llevar a cabo una estrategia radicalmente diferente a la llevada hasta el momento.



"Toca aproximarse a la ciudadanía porque sino usted y su grupo lo pasará mal", ha manifestado Rodríguez, quien ha añadido que al Gobierno de CC, en pie gracias a tan solo 18 escaños y algún apoyo puntual, se le está acabando la historia de tratar al PP y al PSOE como medianeros.