El Gobierno reacciona y crea la primera comisión del Observatorio del Cambio Climático sin nombrar comisionado

El Gobierno de Canarias ha reaccionado a las críticas por no poner en marcha el Observatorio Canario del Cambio Climático ni nombrar comisionado que lo coordine, anunciado hace más de dos años, y ha celebrado este martes la primera reunión de la Comisión del Medio Marino que ha sido presidida por la v iceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez.

Esta reunión llega justo una semana después del revuelo que generaron las declaraciones de la consejera del área, Nieves Lady Barreto, que sostuvo en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autonómico no se toma en serio el cambio climático porque "es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no la canaria, en el mundo".

Estas palabras tan solo fueron matizadas por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, quien el pasado lunes corrigió a su compañera y sostuvo que "no quería decir" eso, sino que pretendía expresar que " el cambio climático nos implica a todos".

Según ha explicado la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico la comisión busca "velar por el ecosistema marino y la sostenibilidad de sus recursos".

La comisión está integrada por representantes de los servicios de Biodiversidad y de Impacto Ambiental de la Consejería de Política Territorial; de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria; del Instituto Español de Oceanografía; de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias.