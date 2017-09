Gran Canaria pide al Gobierno de Canarias una rectificación por “mentir con los vertidos de la isla”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido este martes públicamente una rectificación al Gobierno de Canarias por “mentir con los vertidos de la isla” al afirmar que en Gran Canaria se vierten al mar aguas sin depurar, cuando el político de Nueva Canarias ha vuelto a recalcar que en la isla el 99% de los vertidos que se vierten son de aguas tratadas.

Morales se ha mostrado crítico con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, a quienes les acusa de buscar la confusión al relacionar vertidos sin permiso con vertidos contaminantes. “Lo que me produce más rabia es que un Gobierno genere confusión cuando lo que tiene que hacer es sentirse orgulloso”, ha recalcado.



El líder nacionalista ha destacado que “la campaña de desinformación” realizada por el Gobierno en minoría de Coalición Canaria está perjudicando a la isla que preside, y ha recordado que cuando el foco de los vertidos estaba solo en Tenerife, Clavijo pedía que no se informara del tema para que no perjudicara al turismo.

“Siete de cada diez vertidos en Canarias son ilegales, ese es ahora el mensaje del Gobierno de Canarias. Cuando se produce el problema en Tenerife el presidente dice que se calle el debate porque eso puede perjudicar a la isla”, ha subrayado Morales, quien ha agregado que la actitud de los miembros del Ejecutivo “es de una irresponsabilidad increíble, espero que la ciudadanía pase cuentas porque no se puede actuar con esta irresponsabilidad para salvar un proyecto político, a una institución que está en sus manos y que se ve que no ha hecho las tareas”, en clara alusión al Cabildo de Tenerife.

(Habrá ampliación)