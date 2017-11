El Cabildo de Gran Canaria, menos el PP, insta a Clavijo a corregir el desequilibrio presupuestario favorable a Tenerife

Todos los grupos políticos del Cabildo de Gran Canaria, excepto el PP, han votado este viernes a favor de una moción de urgencia contra los desequilibrios presupuestarios. Lo han hecho después de que el presidente insular, Antonio Morales, reprochara que Gran Canaria va a recibir 24 millones de euros menos este año que Tenerife en el capítulo de inversiones y que en los últimos cuatro años esta isla haya recibido 121 millones de euros menos en este apartado.

La moción presentada de urgencia (algo que ha sido cuestionado por la oposición ya que "el grupo de gobierno podía haberla presentado en fecha ordinaria") insta al presidente regional, Fernando Clavijo, a corregir ese desequilibrio. Además, con la iniciativa se pide a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas para que se eliminen dichas diferencias entre ambas islas de las cuentas del próximo año y se reitera la necesidad de lograr una "Canarias cohesionada socialmente, para lo cual es fundamental una correcta aplicación de los recursos".

Aunque Podemos votó a favor de la moción, recriminó al PSOE el hecho de que se haya abstenido en el Parlamento regional de apoyar las enmiendas a la totalidad para tumbar las cuentas de Clavijo que presentó tanto la formación morada como Nueva Canarias.

A su juicio, Ángel Víctor Torres hace el ridículo en este tema y en otros, como en su posicionamiento sobre la Televisión Canaria. Montero además animó al grupo de Gobierno a que analice los desequilibrios presupuestarios no sólo de los últimos cuatro años sino de mucho antes, incluida la etapa en la que Román Rodríguez fue presidente. También hizo tres nuevas propuestas a esta moción encaminadas a mejorar las partidas en Educación, cultura y el reparto del FDCAN, que fueron rechazas.

El grupo de Gobierno aseguraó que no ha podido analizar los presupuestos de años anteriores porque esos datos no han sido facilitados por el Gobierno "a pesar de las reiteradas peticiones de la Institución insular". No obstante, Antonio Morales anunció que el próximo 15 de diciembre habrá un documento de la Comisión de Desequilibrios creada en Gran Canaria para estudiar estas cuestiones y se podrá entonces hacer un análisis más sosegado.

Sobre las críticas de Podemos, Angel Víctor Torres subrayó que el PSOE se abstuvo de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por Podemos y Nueva Canarias porque Clavijo incluyó algunas mejoras en esas cuentas tras las reuniones mantenidas con los distintos grupos, aunque insistió en que seguirá peleando por una mayor partida a las pensiones no contributivas o para que haya sustitutos en los colegios e institutos, entre otras.

"Más partidos que se unen al club de los insularistas"

El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, celebró que con esta moción más partidos se unan al "club de los insularistas" aunque más tarde lamentó que el debate se conviertiera en un "y tú más".

