Hernández acusa a Clavijo de presidir un Gobierno "sin alma" que hace "sufrir" a las personas

La presidenta del Grupo Socialista y ex vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha acusado al jefe del Ejecutivo, el nacionalista Fernando Clavijo, de "ser el presidente de un gobierno sin alma", conminándole a que "llore con las personas a las que hace sufrir".

Hernández ha afirmado que Clavijo prefirió ser "el campeón de la austeridad" y no gastar 157 millones de superávit por el cumplimiento del objetivo del déficit "aunque para ello seamos los últimos en servicios públicos".

Incompatible con el decoro

"¿Qué le diría una persona que lleva 3 meses en cama esperando por una operación de cadera al saber que a usted le sobraron 157 millones que no quiso gastar? A mí no se me ocurre nada que sea compatible con el decoro parlamentario", insistió Hernández.

La presidenta del Grupo Socialista, que preguntó a Clavijo por sus prioridades políticas, incidió en que con esos 157 millones de euros se habría podido también crear empleo "para cada uno de los 37.300 hogares sin ingresos que hay en Canarias", por lo que "los datos demuestran que sus prioridades no son ni el empleo ni los servicios públicos esenciales", como había contestado el propio Clavijo.

Errores de concepto

Por su parte, el presidente insistió en que Hernández "tiene errores de concepto", pues la cifra de 157 millones de euros "no existía, había que endeudarse para conseguirla después devolverla".

"Yo contestaría a esa persona que el PSOE gastó 312 millones más en Sanidad y las listas de espera aumentaron, que tampoco arreglaron ustedes los problemas, porque no es un problema de dinero, sino de gestión", concluyó el presidente.