El comisionado de Inclusión Social de Canarias se mantiene como concejal diez días después de su nombramiento

Santiago Rodríguez es portavoz del grupo municipal La Fortaleza en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), el principal grupo de la oposición en un municipio donde gobierna Nueva Canarias en coalición con el Partido Socialista Canario-PSOE. Santiago Rodríguez es, además, desde el pasado 10 de enero, cuando su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, un cargo que creó el PSOE en 2015 cuando firmó su acuerdo de gobierno, roto el pasado 23 de diciembre, con Coalición Canaria. El puesto está equiparado al de consejero del Gobierno de Canarias. De hecho, su titular se sienta en el Consejo de Gobierno.

El comisionado de Inclusión Social rechaza las acusaciones de la oposición parlamentaria, que considera que debe ser destituido de inmediato por haber estado compatibilizando de manera ilegal su cargo con el de concejal en Santa Lucía. Él se defiende alegando que la ley estatal de incompatibilidades le permite permanecer unos días más con ambos desempeños porque el plazo de diez días para “optar entre uno u otro puesto” se empieza a computar el 12 de enero, fecha en la que tomó posesión y firmó la aceptación del cargo. En tal caso, el plazo expiraría este domingo, día 22.

“Hay casos de concejales que han estado compatibilizando puestos similares hasta nueve años porque no cobraban en sus ayuntamientos como miembros de la oposición”, sostiene Rodríguez.

Preguntado por los motivos por los que aún no ha renunciado al cargo de concejal, el nuevo comisionado explicó que “La Fortaleza tiene un problema que ojalá tuvieran todos los partidos políticos, y es que todos los concejales tenemos trabajo”. Ese “problema”, en palabras de Rodríguez, ha desembocado en la imposibilidad de encontrar un compañero que pueda asumir las funciones de portavoz del grupo municipal.

Psicólogo, investigador, experto en la inserción de personas con problemas de esquizofrenia, Santiago Rodríguez compatibilizaba su plaza de concejal con la de jefe del Servicio de Régimen Interior y Asuntos Generales del Servicio Canario de la Salud, al que sí ha renunciado inmediatamente y al que ha acudido en algunas ocasiones para “facilitarle el relevo” a la compañera que se ha hecho cargo de la responsabilidades.

Sus primeras horas en el nuevo cargo autonómico ya le granjearon las primeras críticas de la oposición parlamentaria socialista, que pidió su desautorización por unas declaraciones que efectuó tras visitar a una familia que no había inscrito a tres de sus cinco hijas. Rodríguez expresó su inclinación por “no institucionalizar” a las menores no inscritas en los registros oficiales. Por el contrario, dijo abogar por “su integración en donde tienen sus raíces”, es decir, no ingresarlas en ningún centro oficial de acogida sino cederlas en adopción a familiares que pudieran hacerse cargo de ellas.

Nadie ha denunciado de momento la presunta ilegalidad en la que podría estar incurriendo el nuevo comisionado al mantenerse en su puesto en el Ayuntamiento de Santa Lucía.