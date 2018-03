El concejal palmense Jacinto Ortega acusa a los distintos gobiernos canarios de haber agravado las desigualdades

El concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, de Podemos, ha abogado este sábado por atajar las desigualdades sociales en Canarias, agrandadas por la crisis pero también, según ha dicho, por la "pésima gestión" de los sucesivos gobiernos autonómicos.



Al inicio de una jornada de debate organizada por su partido para hablar sobre la situación de desigualdad social en España en el marco de un proyecto denominado Diálogos sobre el cambio, Ortega ha sostenido que la brecha entre ricos y pobres en las Islas es mayor que en el resto de España y ha responsabilizado de ello, en parte, a las políticas desarrolladas en el Archipiélago.



Porque, "evidentemente, esto no es producto de uno, dos o tres años, esto es producto de 20 años de control y mandato del Gobierno canario de partidos como Coalición Canaria, o del yugo que nos obliga, desde el propio Estado, a que estas desigualdades sean cada vez mayores", ha afirmado.



Y ha insistido en subrayar que las dimensiones del problema son más grandes en el Archipiélago porque las administraciones isleñas no han actuado como debieran para afrontarlo, apuntando como prueba de ello "los informes a nivel europeo ya nos destacan como las gestiones más pésimas a nivel social".



Esa circunstancia ha sido, precisamente, una de las razones que han movido a Podemos a organizar debates como los de este sábado, al que se ha invitado a participar a compañeros de partido con responsabilidades de gobierno en corporaciones de otras partes de España para recabar de ellos ideas sobre cómo trabajar mejor en materia de políticas sociales, ha dicho el concejal.



Quien ha valorado la oportunidad de "compartir distintas experiencias de ayuntamientos que se caracterizan por estar denominados como ayuntamientos del cambio", al considerar que será útil para mejorar la gestión de los cargos públicos de Podemos presentes en administraciones de las Islas.



Desde ese propósito se ha querido escuchar a ponentes como Luis Torrent, director de Innovación y Planificación en el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, quien ha expuesto que deseaba dar a conocer "todo lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona en la lucha contra las desigualdades y la vulnerabilidad social de parte de la población".



Puesto que en esa ciudad, "sobre todo después de la crisis, se habían generado enormes bolsas de vulnerabilidad y, sobre todo, una gran segregación territorial, con grandes desigualdades", como demuestra el hecho de que, "entre los barrios pobres y los ricos, por ejemplo, las diferencias se han doblado", ha argumentado.



Asegurando que el problema se ha comenzado a afrontar con el actual gobierno municipal, porque antes no se reconocía y se daba a entender que había "una situación idílica" y ahora "esto se ha visualizado y se está intentando reducir esta desigualdad".