El exministro Soria retoma los actos públicos como panelista de un foro ultraliberal

Soria abandona su retiro. Desde que renunció a todos sus cargos el 15 de abril de 2016 por su aparición en los Papeles de Panamá, el ex ministro de Industria, Energía y Turismo ha decidido aparecer en público al mes y medio de constituir su empresa, especializada en consultoría internacional para empresas. Y lo hará el próximo 20 de marzo en la Cámara de Comercio de Gran Canaria participando como panelista en un foro de divulgación del pensamiento ultraliberal auspiciado por el Centro Austriaco de Economía y financiado por el estadounidense Liberty Fund.

El foro en el que intervendrá José Manuel Soria se llama Free Market Road Show, que como su propio nombre sugiere es una turné de jornadas que se celebran por toda la geografía europea apoyándose en asociados locales, en el caso de Canarias el Instituto Atlántico de Estudios Económicos y Sociales, que preside Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y fundador de todo un referente del pensamiento liberal, el Centro de Estudios Económicos y Políticos Instituto Juan de Mairena. Junto a él se encuentran en la directiva los periodistas Antonio Salazar, director del prestigioso programa de radio La Gaveta y organizador de la mesa en la que intervendrá José Manuel Soria, y Bernardo Sagastume, ex delegado de ABC en Canarias y actual jefe de prensa del Partido Popular en las islas.

Soria encabeza la lista de panelistas de la primera mesa redonda, que abordará el auge del proteccionismo en el siglo XXI. Será moderada por el periodista Bernardo Sagastume y estará también participada por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique, y por la doctora en Economía María Blanco. Será el día 20 a las 16.30. Le seguirá una mesa sobre economía colaborativa, con ponentes como Gustavo Medina, Ron Modales (Grupo Mannwest), Federico Fernández (Fundación Bases) y el diputado del PP en Canarias Miguel Jorge Blanco.

La jornada se cerrará con una mesa dedicada al emprendimiento educativo. En ella aparecen dos políticos ajenos al PP, uno del PSOE, Gabriel Corujo, diputado autonómico, y otro de Coalición Canaria, Isaac Godoy, consejero de Educación en el Gobierno del fallecido Adán Martín (2007-2011). En esa mesa destaca la presencia de Jhon Chisholm, considerado una autoridad en la materia, y Gonzalo Melián, director del Centro de Estudios Superiores Omma.

Los panelistas no cobran remuneración por su participación, y los asistentes no han de abonar cuota aunque no es un acto que se divulgue abiertamente sino por invitación.

La financiación corre por cuenta del Centro Austriaco de Economía que a su vez se nutre de donaciones y del Liberty Fund, un fondo norteamericano que se financia gracias a los intereses que genera la fortuna que legó Pierre F. Goodrich con la misión de que se divulgaran por todo el planeta los principios liberales.

Es la primera ocasión en que José Manuel Soria participa en un acto público desde que abandonara todos sus cargos el 15 de abril de 2016 como consecuencia de su aparición en los papeles de Panamá. Saltó de nuevo a la actualidad en septiembre de ese año cuando se supo que el Gobierno lo había propuesto para ocupar un cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, promoción que se frustró ante la presión política y social que se generó.

El 1 de febrero pasado constituyó una empresa destinada a asesorar a empresas tanto españolas como internacionales para su expansión. La compañía, con sede en su domicilio particular de Las Palmas de Gran Canaria, se denomina Sorbe Partners, nombre resultante de la contracción de los apellidos Soria, el suyo, y Benítez, el de su esposa, María del Carmen Benítez, procuradora de los tribunales.

Su última aparición mediática se produjo al desestimarse su demanda contra los periodistas Ignacio Escolar y Carlos Sosa, así como contra la editora de eldiario.es por la información relativa a sus vacaciones en Punta Cana invitado por un empresario con un hotel ilegal en la isla de Lanzarote, Enrique Martinón. El exministro fue condenado a pagar las costas judiciales, aunque su abogado ha anunciado que la sentencia se recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Fuentes oficiales de la organización del Free Market de Gran Canaria han asegurado a este periódico que José Manuel Soria no puso ninguna objeción a participar en este foro liberal. “Respondió afirmativamente vía correo electrónico a los diez minutos de invitarlo”, aseguraron esas fuentes.