Juan Fernando López Aguilar: "He forzado a los otros candidatos a decir lo que no querían decir"

El candidato a la Secretaría General del PSC-PSOE Juan Fernando López Aguilar se ha congratulado hoy de que su candidatura "de militantes de a pie, sin apoyos orgánicos" haya forzado en estas primarias a los otros dos aspirantes al cargo "a decir lo que no querían decir".

Así lo ha manifestado el eurodiputado socialista tras votar en la sede del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria en el marco de las primarias con las que el partido elige este domingo a su nueva dirección en Canarias.

A juicio del también exsecretario general de los socialistas canarios, su candidatura ha hecho en esta campaña un ejercicio de liderazgo que ha propiciado "que se haya vuelto a hablar de política" en la organización política que representa, de ahí que haya forzado a los otros dos candidatos a la Secretaría General, Patricia Hernández y Ángel Víctor Torres, "a decir lo que no habían dicho hasta ahora y lo que no querían decir".

"Ahora todos dicen lo que yo he dicho siempre: no a los pactos en cascadas porque son una infamia; no a ninguna posición sumisa de ATI, que no gana las elecciones; no a una coalición preelectoral con NC, no quiero cuña de ninguna otra madera que no sea PSOE en las listas del partido", ha aseverado.

López Aguilar ha confiado en que hoy la militancia socialista "decida con entera libertad, tome la palabra y conquiste el partido que echamos de menos, para que, de nuevo, sea un todos reunidos, un nosotros inclusivo y colectivo".

"Basta ya de pedazos de PSOE y de socialistas que se miran de reojo o que hablan mal los unos de los otros", ha clamado el candidato, quien se ha comprometido, si es elegido nuevo secretario general del PSC, "a reintegrar a todo el partido y a conseguir que muchos de los que se fueron vuelvan a confiar en él".

En opinión de López Aguilar, el PSC-PSOE debe ser "la columna vertebral de la izquierda" en Canarias para poder así "oponer una alternativa clara a estos gobiernos presididos por ATI sin ganar las elecciones de los que muchos canarios están hartos".

"Los socialistas tenemos mucho trabajo por hacer para recuperar a tanta gente que fue aburrida hasta que se fue" del partido para votar a otras siglas que "ahora disputan" al PSOE "el liderazgo de la izquierda", ha manifestado el candidato.

Juan Fernando López Aguilar ha considerado que "la gente necesitaba conectar de nuevo con un discurso de fuerza e ilusión" como el que ha propuesto en esta campaña su candidatura.

El eurodiputado ha dicho que su candidatura ofrece al PSOE canario "un partido que no tenga miedo de la militancia" y, al mismo tiempo, pide a la militancia que "no tenga miedo al liderazgo".

"Vaya si lo hemos echado de menos últimamente en el PSC-PSOE. Pues ya va siendo hora de que los militantes libremente, con voto secreto y en la urna, apuesten por el partido que echamos de menos", ha aseverado.