Julio Pérez defiende la reforma electoral "fácil, cómoda y práctica" pactada por CC y PSOE

Julio Pérez, ex alto cargo y dirigente del PSOE canario, ha defendido este lunes en el Parlamento la propuesta electoral pactada por Coalición Canaria (CC) y su partido en la modificación del Estatuto por ser "la más fácil, más cómoda y más práctica" para que "pueda estar lista y vigente para las elecciones de 2019".



Pérez, que ha comparecido ante la Comisión sobre la reforma electoral, insistió en que esa fórmula (lista regional de 9 o 10 diputados, bajada de las barreras electorales al 3 y el 15 por ciento y un diputado más para Fuerteventura) "no es la tradicional del PSOE, que incluso llegó a proponer un Parlamento de 75 diputados", e incluso dijo que, personalmente, "el porcentaje insular me parece todavía alto".



Con todo, insistió en que "hay que partir de la reforma del Estatuto Autonomía, porque son pequeñas modificaciones, pero con efectos grandes".



"No debemos perder el equilibrio, pero el equilibrio no debe ser un fin sino un medio para construir la gobernación autonómica. Hay que hacer que los votos dependan más de la población, y no más del territorio, pero conservando el pacto, el consenso entre opinión pública y las fuerzas políticas".



Al respecto, la diputada del Mixto (ASG), Melodie Mendoza, consideró que esa propuesta reduce el 'peso' de La Gomera en el Parlamento, porque "no es lo mismo tener cuatro diputados de 60 que cuatro de 70".



GOMEROS EN TODAS LAS ISLAS



"Me considero canaria, pero soy diputada por La Gomera, y me temo que algunos solo buscan que haya más diputados en Gran Canaria y Tenerife en detrimento representación islas menores", insistió, a lo que Pérez replicó que "hay gomeros en La Gomera, pero también hay gomeros en Gran Canaria, Tenerife y otras islas".



“La emergencia de liderazgos y líderes de islas menores se ha logrado. Ya nadie va a callar la voz de las islas no capitalinas" insistió Pérez ante las reticencias expresadas por Mendoza.



El resto de portavoces coincidieron en que es necesario el consenso para "mejorar la democracia representativa del Parlamento y acabar con la desafección" (Concepción Monzón, Podemos); "avanzar y hacer evolucionar un sistema que tuvo su justificación hace 35 años" (Luis Campos, NC) y que "ahora ya no es válido" (Asier Antona, PP) debido a que "ahora no hay un reflejo real entre las mayorías sociales y la representación de las mismas en el Parlamento" (Ignacio Álvaro Lavandera, PSOE).



"Siempre hay un mínimo de democracia, y el vigente sistema electoral lo tiene, pero se puede perfeccionar y mejorar para que sea más democrático, porque no basta solo con llegar a ese mínimo de democracia, ya que la sociedad cada vez es más exigente", dijo el experto del PSOE.



Y es que para Pérez, "la democracia está en perpetua modificación, nada es perpetuable ni inalterable por su propia naturaleza, ni siquiera la naturaleza".