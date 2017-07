Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, entre los 25 municipios más transparentes de España

Solo 25 ayuntamientos, entre ellos los de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, cumplen al cien por cien en transparencia, según un informe de Transparencia Internacional España presentado este viernes, que recuerda que la mitad de los municipios españoles no publica sus contrataciones como obliga la ley.

En cambio, la cuarta ciudad de Canarias, Telde, figura entre los ayuntamientos españoles menos cumplidores en este ámbito.

El informe evalúa el nivel de transparencia en los 110 mayores ayuntamientos, que agrupan a la mayoría de la población española, sobre un total de 80 indicadores de seis áreas principales, que van desde la transparencia de la corporación municipal, los contratos y costes de los servicios, o la información financiera, de urbanismo, obras públicas y medioambiente.

De esos 110, 25 cumplen al cien por cien la totalidad de los indicadores, frente a los 19 que así lo hacían en 2014, fecha del último estudio.



Estos 25 son: Alcobendas, Alicante, Baracaldo, Barcelona, Bilbao, Getxo, Gijón, Girona, Huelva, Jerez, Las Palmas de Gran Canaria, Las Rozas, León, Lérida, Logroño, Madrid, Manresa, Oviedo, Pozuelo de Alarcón, San Cristóbal de la Laguna, Soria, Terrassa, Torrejón de Ardoz, Torrent y Vitoria.



A la cola de este ránking se sitúan Almería, Mijas y Telde, por debajo del 50% en el grado de cumplimiento.



El informe refleja que un 44% de los municipios no alcanza el 90 sobre 100, aunque destaca que la media general ha alcanzado 89,7, frente a los 85,2 de 2014 y 52,1 en 2008.



Obtienen mejora nota los municipios dirigidos por una alcaldesa y son los ayuntamientos de mayor tamaño los que han logran mejor puntuación.



Asimismo los ayuntamientos de las 50 capitales de provincia han obtenido una puntuación media inferior (88,6) a la de ayuntamientos no capitalinos (90,6).



En este sentido, Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, ha reconocido el alto ritmo de mejora.



Sin embargo, Lizcano, junto con Jesús Sánchez, del comité de dirección de Transparencia, han lamentado que la mayoría de los ayuntamientos incumplan las normas en materia de transparencia sobre contratación pública.



Según el informe sobre El grado de cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre contratos, presentado recientemente, de los 110 grandes ayuntamientos, solo 56 publican sus contratos.



Lizcano ha aclarado que estas evaluaciones no tienen como fin establecer "rankings" sino lograr que los ayuntamientos sean más transparentes y ofrezcan más información para los ciudadanos.



Ha subrayado que los datos demuestran que la transparencia no es una cuestión de color político, coincidiendo con Sánchez, quien ha indicado que con esfuerzo y voluntad política se alcanza la transparencia, y ha puesto de ejemplo a los ayuntamientos de Alicante y Jerez.



Mientras que Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, ha anunciado que Transparencia España está poniendo en marcha los llamados "pactos de integridad" con ayuntamientos y gobiernos autonómicos para que la sociedad civil participe en las contrataciones públicas.



Es objetivo es que la sociedad civil controle hasta el último euro que se gastan las administraciones públicas, ha concluido este catedrático.