Lavandera: "Carlos Alonso boicotea el acuerdo sobre la reforma electoral"

El portavoz del grupo parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, ha afirmado que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, con su propuesta de aumentar el número de diputados para la isla, "no se entera de lo que propone su propio partido, boicotea el acuerdo sobre la reforma electoral y, lo peor, boicotea a Tenerife".



Lavandera, en un comunicado, indica que es "asombrosa" la capacidad de rechazo que genera Carlos Alonso ya no solo en toda Canarias o en Tenerife sino también en su propio partido, donde, según el portavoz parlamentario, "sus compañeros de ATI-CC contemplan atónitos cada nueva ocurrencia, cada infantil llamada de atención y cada nuevo disparate que se le cruza por la cabeza".



En la nota, el dirigente socialista indica que Alonso ya boicoteó el anterior pacto regional de Gobierno ya que, en su opinión, se centró "intensamente" en sembrar la discordia "en lugar de ponerse a trabajar por mejorar la vida de la gente".



Señala que ahora, con el PSOE ya fuera del Ejecutivo regional, "el hombre se aburre, así que su nueva misión en la vida es boicotear las negociaciones entre CC y el PP para el supuesto pacto que están fraguando".



Iñaki Lavandera considera "muy alarmante" el desconocimiento que demuestra el presidente del Cabildo hacia cuestiones de tanto calado como es la reforma del sistema electoral canario y afirma que Alonso incluso contradice lo dicho por el secretario general de su partido, José Miguel Barragán, quien defendía que la propuesta de CC es la remitida en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece la creación de una circunscripción regional.



"Carlos Alonso vuelve a quedarse más solo que la una. Su propio partido está alarmado ante este nuevo exabrupto del que se dice presidente de todos los tinerfeños pero que, en la práctica, ya no es que no piense en Canarias, algo absolutamente obvio, sino es que ya no piensa ni en Tenerife", agrega.



Lavandera también critica el rechazo del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, a la propuesta del grupo parlamentario Socialista de que se compense al resto de las islas con la ley de capitalidad .



El portavoz parlamentario lamenta en la nota que el alcalde no entienda la iniciativa ni tenga la suficiente sensibilidad ni comprensión sobre los costes de capitalidad y señala que en un territorio como Canarias, los costes se repiten en cada una de las siete capitales.



Para Lavandera, "no entender eso es no entender lo que son los costes de capitalidad" y asegura que la intención del PSOE no es restar recursos a Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife.



Subraya que el objetivo de esta propuesta es que el Gobierno de Canarias reconozca los costes de capitalidad.