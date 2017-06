López Aguilar quiere evitar que NC y Podemos "le birlen" al PSOE su condición de referente de la izquierda

El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha asegurado este viernes que se presenta a liderar a los socialistas canarios dispuesto a "echar a ATI-CC del Gobierno", pero también para consolidar al PSOE como la referencia de la izquierda en las islas, antes de que NC o Podemos "le birlen" esa condición.



López Aguilar, que ya dirigió al PSC-PSOE de 2007 a 2010, ha subrayado que, esta vez, concurre en las primarias "a pecho descubierto", sin que ningún secretario general insular o local haya expresado hasta la fecha que apoya su candidatura, pero confiado en que son los militante los que deciden los nuevos tiempos del PSOE.



En su primera comparecencia de prensa en Gran Canaria como precandidato, el eurodiputado ha recordado que él lanzó su campaña secundado por militantes "de a pie", mientras que Patricia Hernández y Ángel Víctor Torres lo hicieron flanqueados por dirigentes orgánicos y cargos públicos, en una imagen que cree "elocuente".



El exministro de Justicia ha explicado que, por ese motivo, entre otros, ha decidido dirigirse "directamente" a los afiliados, para pedirles que "tengan el coraje" de darle su aval, primero, y votarle, después, sin someterse "a obediencias" y sin temor a que "ningún secretario de organización les mire de soslayo" por ello.



López Aguilar ha reiterado que en los últimos años ha visto su partido "dividido, desunido", y sobre todo, sometido a los dictados de CC, un "socio abusón", que "hostigó" al PSOE y le hizo "tragar carros y carretas" mientras estuvo en el Gobierno y que luego no solo le expulsó del Ejecutivo, sino que además buscó "deshonrarlo".



"Eso no puede repetirse. Hay que decir: hasta aquí hemos llegado", ha sentenciado el eurodiputado, que quiere que el PSOE recupere su discurso de izquierda, vuelva a seducir a votantes que se han ido a otras opciones y tenga un discurso político potente, sin caer en campañas diseñadas "para no molestar a ATI-CC".



De hecho, sostiene que el PSOE debe marcharse como objetivo enviar a Coalición Canaria a la oposición, porque observa el riesgo de que los nacionalistas "sigan 20 años más en el poder" con el apoyo del PP. "Y eso solo podemos remediarlo nosotros", ha añadido.



López Aguilar ha recordado que, cuando él encabezó la candidatura del PSOE en 2007, ganó las elecciones en Canarias con el mejor resultado que ha tenido nunca el partido, precisamente con un discurso que criticaba de forma dura tanto al PP como a CC.



Sin embargo, ha confesado, llegó un momento en el que volvieron al PSC-PSOE las voces de quienes opinaban que él "crispaba la política canaria" y abogaban por "no molestar" a CC para poder "tocar poder", consiguiendo que les eligiera como "socio débil".



"Y me dijeron que o cambiaba yo, o me iba de Canarias", ha señalado López Aguilar, antes de precisar que se siente "orgulloso" del trabajo que desempeña en Bruselas y que puede presumir de haber estado siempre "más cerca" de Canarias y de lo que el PSOE canario necesita que "otros que no han salido de las islas".



El eurodiputado ha añadido, además, que se siente "profundamente de izquierdas" y que está convencido de que el PSOE tiene que consolidar con claridad su condición de referencia del votante progresista en Canarias, antes de que otros "se lo birlen", como ha ocurrido en otras comunidades donde los socialistas son ya el tercer o el cuarto partido en las preferencias de los votantes.



"Yo quiero que seamos la primera fuerza de la izquierda. No quiero que lo sean ni Nueva Canarias, ni Podemos", ha sentenciado.



López Aguilar ha insistido en que él no va a ser "ambiguo" en eso, pero tampoco se cierra a que conformar mayorías progresistas con otros partidos si el reparto de escaños en el Parlamento canario así lo determina. Eso sí, ha insistido, con el PSOE como referencia.



Asimismo, ha anunciado que si gana estas primarias, como secretario general del PSOE de Canarias ayudará en todo lo que esté en su mano para que "Pedro Sánchez llegue al Gobierno de España por la puerta grande".