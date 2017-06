Manrique de Lara confía en que la entrada al Gobierno del PP no afecte a las consejerías de Sanidad e Industria

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, ha confiado en que la posible entrada del PP en el Gobierno de Canarias no implique cambios en las consejerías de Sanidad e Industria ante los logros que están alcanzando esas áreas.



Manrique de Lara, que ha calificado de "positiva" la gestión que está desarrollando el Gobierno canario, presidido por Fernando Clavijo (CC), ha considerado que aún quedan logros por conseguir, por lo que ha abogado porque la "estabilidad" que se busca en el pacto que negocian los nacionalistas con el PP no implique cambiar "lo que funciona bien".



Las negociaciones que mantienen CC y PP persiguen dar una mayor estabilidad al Gobierno de Canarias y eso es favorable, pero también la debe haber en la gestión del Ejecutivo, por lo que l"as áreas que funcionan bien debe seguir igual", ha remarcado el presidente de la CCE.



"Estamos a mitad de partido" y si se produce alguna incorporación en el Gobierno debe ser en aquellas áreas "donde se pueda mejorar o que están más estancadas", ha apuntado Manrique de Lara.



Así, ha dicho que Sanidad e Industria están dirigidas por José Manuel Baltar y Pedro Ortega, respectivamente, y que los dos mantienen una buena interlocución con la sociedad en unas áreas que generan bastante impacto en la economía y en la sociedad y en las que están consiguiendo "logros importantes" con su gestión.



Además, Manrique de Lara ha apuntado que existe preocupación por la Vicepresidencia del Gobierno, un puesto que ocupa Pablo Rodríguez, y que hacia mucho tiempo que alguien de la provincia de Las Palmas o de Gran Canaria, como es su caso, no la ostentaba.



No obstante, ha manifestado que desde la CCE se debe respetar el pacto que se produzca" y ha pedido que los cambios que se puedan dar en el Gobierno no tengan "efectos sobre la actividad económica ni perjudiquen a la sociedad".