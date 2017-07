Melisa Rodríguez pide que "la propaganda" del diputado 137 no "nuble" la labor de Ciudadanos

La portavoz regional de Ciudadanos (Cs) y diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha pedido este jueves a los periodistas que no dejen que la propaganda les "nuble", ya que ha asegurado que la realidad de pactado en los presupuestos del Estado es diferente a lo que se cuenta.



En rueda de prensa convocada para hacer un balance del año de legislatura en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez ha señalado que "ni una sola" de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 ha dejado de pasar por la mesa de su partido.



La diputada de Ciudadanos ha comentado que se puede decir "soy el diputado 137" pero sin los 31 diputados de Ciudadanos no se habrían aprobado los presupuestos, y ha añadido que el PP, antes de valorar las enmiendas presentadas se las pasaba a su partido.



Melisa Rodríguez ha destacado la labor realizada por su partido en la negociación de los presupuestos estatales y ha asegurado que la agenda canaria de Ciudadanos ha servido para que Canarias parta a partir de ahora de la "misma casilla de salida" que el resto de comunidades autónomas



Eso se ha conseguido, según la diputada de Ciudadanos, con la inclusión del REF, así como con la reactivación del convenio de carreteras y que haya partidas específicas para obras estratégicas, y con el descuento en al tráfico aéreo y marítimo en las islas, algo que ha contado con la negociación "directa" de su partido.



"Sin los 32 diputados de Ciudadanos" no habrían salido adelante los presupuestos del Estado, ha afirmado Melisa Rodríguez, quien ha añadido que su formación es el partido que más cambios ha conseguido en un año en la historia reciente, "dejando a un lado la transición", en beneficio de los ciudadanos.



Según Melisa Rodríguez, su partido ha acuñado "otra vez" el término oposición constructiva, algo que ha lamentado que no ocurre en el Parlamento de Canarias, donde ha opinado que se ha perdido mucho tiempo con las "bombas de humo" del Gobierno canario.



Unas "bombas de humo" que ha lanzado "también a los periodistas, de hablar del acuerdo y del no acuerdo para formar gobierno, y para no hablar de las listas de espera en sanidad ni de las tasas de desempleo", ha agregado la diputada de Ciudadanos.



Melisa Rodríguez ha criticado que la oposición parlamentaria en Canarias no haga lo mismo que Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, de forma que influya en el Gobierno, por lo que pidió responsabilidad.